نصائح لسائقي السيارات بشأن الشبورة المائية الكثيفة المتواجدة على معظم الأنحاء

تحذيرات بشأن الشبورة المائية.. توجيه نصائح لسائق السيارة أثناء القيادة في تلك الأجواء المتقلبة، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث تنتشر ظاهرة جوية تعرف بإسم “الشبورة” وهي ضباب بسيط يقلل من وضوح الرؤية على الطرق، مما يسبب خطرًا كبيرًا على القيادة.

شبورة مائية كثيفة

في تلك الظروف، يلزم على السائق أن يكون أكثر حذرًا وانتباهًا من أجل الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين، وفي التقرير التالي من الموجز، نقدم لك 10 نصائح هامة تعينك على القيادة بأمان خلال تواجد الشبورة.

إحذر عند القيادة أثناء تواجد الشبورة

في حين القيادة أثناء تواجد الشبورة، يلزم عليك التقليل من السرعة بشكل كبير، حيث أن الرؤية المحدودة تجعل من الصعب التنبؤ بالعوائق أو السيارات الأخرى التي يمكن أن تكون أمامك، والقيادة بسرعة منخفضة توفر لك وقتًا أكبر من أجل التفادي والتعامل مع أي مفاجآت يمكن حدوثها.

الشبورة المائية

إستخدام المصابيح الأمامية والإبتعاد عن الأنوار العالية

من المهم تشغيل المصابيح الأمامية للسيارة حتى في النهار أيضاً، حيث تساهم في تحسين رؤيتك للآخرين وتحسين رؤية الآخرين لك، وذلك تأكد من أن المصابيح الأمامية في حالة جيدة.

من الممكن أن يعتقد البعض أن الأنوار العالية قد تعمل على تحسين الرؤية في الشبورة، لكن الحقيقة عكس تلك الأنوار المرتفعة تماماً وتساعد أيضاً على زيادة تشويش الرؤية وتُسبب انعكاس الضوء على قطرات الماء في الجو، واستخدم الأنوار المنخفضة بدلاً من ذلك.

مسافة الأمان

وفي حالة تواجد الشبورة، يجب الزيادة من نسبة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك، وهذا يمنحك وقتًا أطول من أجل التوقف إذا لزم الأمر.

استخدام المساحات وعدم الوقوف المفاجئ

وأثناء الشبورة، غالبًا ما تكون الطرق رطبة ومغطاة بالندى أو بالنسبة للأمطار الخفيفة تأكد من أن المساحات تعمل بشكل جيد وأنك تقوم أيضاً بتنظيف الزجاج الأمامي بانتظام للحصول على أفضل رؤية ممكنة.

ويمكن أن يتسبب التوقف المفاجئ في الشبورة في تكدس حركة المرور أو حدوث حوادث مفاجئة، وخاصة إذا كانت السيارات الأخرى لا تراك بوضوح لذا حاول دائمًا أن تتوقف بسلاسة وخاصة إذا كان هناك حاجة.

التركيز أثناء القيادة

حيث يعد التشتت أثناء القيادة في الشبورة قد يكون خطيرًا جدًا، لذلك حافظ على تركيزك التام على الطريق ولا تستخدم الهاتف المحمول أو تقوم بأي نشاط يمكن أن يشتت من انتباهك.

نظام الملاحة

تعينك أنظمة الملاحة GPS على تحديد الإتجاهات، ولكن تأكد من أن تستخدامها بحذر أثناء القيادة في تواجد الشبورة، وقد تكون الرؤية محدودة، والنظام قد لا يكون دقيقًا في بعض الحالات.

التركيز بالطرق وعلامات المرور

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الشبورة كثيفة للغاية لدرجة أن العلامات المرورية قد تصبح غير مرئية أو مشوشة لذلك تأكد من التعرف على معالم الطريق من قبل، أو استخدم إشارات المرور والطرق الأخرى بهدف التنقل.

تحسن الأحوال الجوية

في البداية إذا كانت الشبورة كثيفة جدًا لدرجة أنك قد تشعر بعدم الأمان، ومن الأفضل أن توقف سيارتك في مكان آمن وانتظر كي تتحسن الرؤية، ولا تتردد في اتخاذ هذه الخطوة، فالسلامة أولًا.

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