كيف تحافظين على بشرتك في الشتاء؟ خطوات أساسية للحماية والترطيب

يصبح من الضروري العناية ببشرتك بشكل خاص لاستقبال البرد القارس مع انتهاء فصل الصيف الحار واقتراب فصل الشتاء، قد يعاني الكثيرون من جفاف البشرة الشديد في الشتاء، مما يؤدي إلى تقشيرها وتشققها، وأحيانًا إلى ظهور الالتهابات مثل الإكزيما لذا، من المهم أن تتبعي روتينًا مناسبًا للحفاظ على ترطيب بشرتك وتجنب هذه المشاكل.

يرصد الموجز، العناية بالبشرة في الشتاء خلال السطور التالية.

العناية باليدين في الشتاء

يعتبر الحفاظ على ترطيب اليدين من أصعب الأمور في الطقس البارد، بسبب رقة البشرة وقلة الغدد المفرزة للزيوت، تتعرض اليدان للجفاف بسهولة، مما يسبب الحكة والتشقق.

من المهم دائمًا الحفاظ على دفء اليدين، وحمل كريم مرطب في حقيبتك لاستخدامه بشكل مستمر، لتقليل تأثيرات الطقس البارد.

العناية بالبشرة

العناية بالقدمين في الشتاء

القدمين في الشتاء تحتاج إلى اهتمام خاص نظرًا لأن الجلد يميل إلى الجفاف بشكل أسرع لذا، من الأفضل استخدام مرطبات قوية تحتوي على مادة بتروليوم جلي أو الجليسرين.

كما يمكن استخدام مستحضرات تقشير مثل الليفة الخشنة أو الحجر لتخلص من الجلد الميت، مما يسمح للمرطب بالتغلغل بشكل أفضل وأعمق.

العناية بالجسم في الشتاء

بعد التعرض للطقس البارد، يبعث الاسترخاء في حمام دافئ شعورًا بالراحة ولكن يجب الحذر من استخدام الماء الساخن، الذي يمكن أن يضر الحواجز الدهنية الطبيعية للبشرة.

يفضل استخدام ماء فاتر بدلًا من الماء شديد السخونة أو البرودة، كما أن استخدام منتجات استحمام لطيفة ومتوازنة الحمضية يساعد في الحفاظ على توازن زيوت البشرة.

بالإضافة إلى ذلك، يُفضل الاستحمام السريع لتقليل فترة احتكاك الماء بالبشرة.

البشرة

العناية المختصة بالبشرة في الشتاء

إذا استمر شعور الجفاف أو الحكة رغم استخدامك المستمر للمرطبات، قد يكون من الضروري استشارة طبيب مختص.

البشرة الجافة قد تصبح أكثر حساسية في الشتاء، لذلك يجب اختيار منتجات العناية بعناية لتناسب احتياجات البشرة.

أهمية الترطيب الداخلي

لا تقتصر العناية بالبشرة على المنتجات الخارجية فقط، بل إن تناول كميات كافية من الماء يعد أمرًا بالغ الأهمية، الفواكه الحمضية، المكسرات، والخضروات ذات الأوراق الخضراء تعتبر مصادر غذائية ممتازة لدعم صحة البشرة وترطيبها من الداخل.

لذا، لا تنسي شرب الماء بانتظام خلال الشتاء، لأنه يساعد في تجنب الجفاف وتعزيز صحة البشرة.

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