يساعد في تنظيم ضغط الدم.. فوائد سحرية عن الكمون

يفضل العديد من الأشخاص تناول الكمون كشراب، للاستفاده من عناصره الغذائية القادرة على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وآخرين يفضلون مزجه وخلطه مع الأطعمة لإضافة قيمة غذائية ونكهه للطعام.

فالكمون عبارة عن أحد التوابل التي توجد في مناطق عديدة وقد يستهلكها العديد من الأشخاص بما في ذلك مرضى ارتفاع ضغط الدم. ولقد شاع مؤخرا أن استخدام مستخلص بذور الكمون تؤدي إلي أرتفاع ضغط الدم

وسوف يحسم لكم الموجز الأمر في هذا التقرير.

فوائد الكمون

تتعدد فوائد الكمون للصحة لما يحتويه من مركبات نباتية فعالة، مثل الألدهيدات، والفلافونويدات، والتربين، والفينول، ويمكن الحصول على هذه الفوائد بشرب الكمون المغلي، أو إضافته بذوره إلى أطباق الطعام الرئيسية والسلطات، أو في صورة تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلص بذور الكمون.

تأثير الكمون على ضغط الدم

وأوضحت الدكتورة نهى صفوت، أخصائية التغذية العلاجية، إن الكمون تناوله لا يسبب ارتفاع ضغط الدم، بل هو قادر على خفض معدلاته، لأنه يتسبب في تمدد للأوعية الدموية.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن الكمون يحتوي علي مركبات مضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي بدورها تحسن من صحة القلب والأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم.

الكمون

وقادر على خفض معدلات الكوليسترول الضار LDL في الجسم، إذ يساعد على تنظيم الدورة الدموية، وتعزيز تدفق الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

وحذرت أخصائية التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الكمون، لأن الإفراط في تناول أي طعام أو شراب حتى ولو كان مفيدًا يسبب تداعيات سلبية في حالة الإسراف فيه.

ويرتبط الكمون أيضاً بالعديد من الفوائد الأخرى التي قد تشمل:

غني بمضادات الأكسدة.. إذ يعد الكمون من الأعشاب الغنية بالفلافونويدات ومركبات الفينول ، وهي مركبات مضادة للأكسدة تعمل على محاربة الجذور الحرة في الجسم التي تلحق الضرر بالخلايا السليمة؛ لذا فإن من فوائد الكمون حماية خلايا الجسم والبشرة من التلف، والوقاية من أمراض القلب.

تُعرف الجذور الحرة بأنها مواد كيميائية تتكون نتيجة العمليات الحيوية التي تحدث في خلايا الجسم بشكل مستمر، ويعد تراكمها السبب الرئيس لنشوء حالة الإجهاد التأكسدي، والتي تعد عاملًا مهمًا للإصابة ببعض الأمراض، كما أنها تسبب شيخوخة الخلايا.

الوقاية من السرطان

يتسم الكمون أيضًا بخصائصه المضادة للأورام الخبيثة، حيث أنه قد يساعد في تقليل نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية، وذلك بحسب ما أشارت إليه دراسة علمية أجريت على الفئران نشرت في مجلة علم السموم الغذائية والكيميائية

تحسين الهضم وتهدئة القولون

يعد تعزيز عملية الهضم وتخفيف أعراض مشكلات القولون من أبرز فوائد الكمون للبطن والقولون وذلك يرجع إلى احتوائه على العديد من المواد النباتية الفعالة مثل مادة الكمون حيث يعمل الكمون على:

1ـ تنشيط الغدد اللعابية في الفم لإنتاج اللعاب وتسهيل عملية الهضم الأولية للطعام.

2ـ تحسين عملية الهضم والوقاية من عسر الهضم عبر تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة من البنكرياس، والعصارة الصفراوية.

3ـ الحد من أعراض القولون العصبي، حيث تظهر فوائد الكمون للقولون العصبي في تهدئة المغص، والانتفاخ، والتغلب على الإسهال أو الإمساك.

4ـ المساهمة في علاج الإسهال.

5ـ تخفيف انتفاخ البطن وطرد الغازات.

مضاد للميكروبات

تشمل فوائد الكمون قدرته على القضاء على بعض أنواع البكتيريا الضارة التي تسبب الأمراض، مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية؛ لما يحتويه من زيوت أساسية ومركبات نباتية، مثل الميجالوميسين التي قد تساهم في الحد من نمو البكتيريا والقضاء عليها.

التحكم في نسبة السكر في الدم

يمكن أن يلعب الكمون دورًا في التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، فقد أجريت دراسة على 395 مريضًا بالسكري نشرت في مجلة الطب التقليدي والتكميلي عام 2017، وأوضحت أن تناول مستخلص زيت الكمون قد يساهم في :

1ـ خفض مستوى السكر المرتفع في الدم.

2ـ خفض نسبة الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي في الدم .

3ـ تقليل مقاومة الإنسولين.

بالرغم من فوائد الكمون لمرضى السكري إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى حدوث هبوط في نسبة السكر في الدم، ويظهر في صورة بعض الأعراض مثل الصداع، والرعشة، والتعب، وعدم وضوح في الرؤية؛ لذلك يجب الانتباه للكمية التي يتم تناولها من بذور الكمون، كما يجب مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل مستمر، خاصة عند البدء بتناول بذور الكمون.

يتميز الكمون باستخداماته الطبية الكثيرة لعلاج العديد من المشكلات الصحية، حيث تظهر فوائد الكمون في تحسين الهضم، وتقوية الذاكرة، والمساعدة على إنقاص الوزن، فضلًا عن أنه يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض.

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