أفضل دعاء مستجاب لتطهير القلب من الذنوب والمعاصي

دعاء لتطهير القلب من الذنوب والمعاصي.. في ظل ما نشهده من تحديات وضغوطات الحياة اليومية، يلجأ الكثيرون إلى الدعاء كوسيلة للتقرب إلى الله تعالى وطلب المغفرة والتوبة عن الذنوب، ومن أحد الأدعية التي تحمل معاني عميقة وتساعد المسلم على تطهير قلبه من الذنوب والمعاصي هو دعاء "اللهم طهر قلبي من كل ذنب"، الذي يعتبر دعاءً شاملاً يهدف إلى تطهير الروح والعودة إلى الله بقلب نقي.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز أفضل دعاء لتطهير القلب من الذنوب والمعاصي، حيث يعد الدعاء من أعظم الوسائل التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، طالبًا منه المغفرة والرحمة.

دعاء لتطهير القلب من الذنوب والمعاصي

أهمية الدعاء في تطهير القلب

يعتبر الدعاء أحد العبادات التي تقوي العلاقة بين العبد وربه، ووسيلة للتوبة والتكفير عن الذنوب، ويحث الإسلام على الدعاء والتوجه إلى الله بأدعية متنوعة، حيث إن الدعاء يُعد سبيلاً لتحقيق الراحة النفسية والتخلص من هموم الدنيا.

دعاء لتطهير القلب من الذنوب والمعاصي

كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطيئتي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير».

«اللهم أسلمتُ إليك، وآمنتُ بك، وتوكلتُ عليك، وأنبتُ إليك، وخاصمتُ بك، وحاكمتُ إليك. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت».

دعاء لتطهير القلب من الذنوب والمعاصي

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب».

«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطيئتي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير».

«اللهم أسلمتُ إليك، وآمنتُ بك، وتوكلتُ عليك، وأنبتُ إليك، وخاصمتُ بك، وحاكمتُ إليك. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت».

«رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي، وجهلي، وهزلي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، إليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، إليك حاكمتُ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك».

دعاء لتطهير القلب من الذنوب والمعاصي

«اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما أنعمت علي. جللت أن تطاع إلا بإذنك، أو تعصى إلا بعلمك. اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافًا بحقك ولا استهانة بعذابك، ولكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك، والمغفرة لديك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

«رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي، وجهلي، وهزلي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف».

«اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت».

«لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات».

«اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا».

دعاء لتطهير القلب من الذنوب والمعاصي

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