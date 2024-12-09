بركة ربانية.. إليك الدعاء الذي يُقال قبل شرب ماء زمزم

هل هناك دعاء خاص يجب قوله عند شرب ماء زمزم؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين ممن يتطلعون إلى تناول هذا الماء المبارك. ومن المعروف أن شرب ماء زمزم له آداب خاصة، حيث يُستحب للمسلم أن يرفع دعاءً خالصًا لنفسه قبل تناوله. في هذا التقرير، نستعرض الجوانب المختلفة لاستخدامات ماء زمزم، والنيات التي يمكن أن يحملها المسلم عند شرب ماء زمزم، إضافة إلى التعرف على أهمية هذا الماء الطاهر في حياة المسلمين.

ويقدم الموجز، فوائد شرب ماء زمزم ودعاء الشرب

النبي وشرب الماء بتأنٍ

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يشرب الماء على دفعات ويتنفس بين كل شربة، مشيرًا إلى أن هذه العادة تحمل فوائد صحية كثيرة.

الدعاء عند شرب ماء زمزم

ويوضح موقع الموجز، الدعاء الذي يُقال عند شرب ماء زمزم كما يلي..

أشار الدكتور الورداني إلى الحديث الذي ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- والذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجلٍ من ماء زمزم وشرب منه وتوضأ به. وأضاف أن ماء زمزم ليس فقط للشرب، بل يمكن استخدامه في الطهارة، حيث أجمع الفقهاء على جواز الوضوء والاغتسال به دون أي كراهية.

شرب ماء زمزم بعدة نيات

أكد الدكتور الورداني أنه من المستحب أن يشرب الإنسان ماء زمزم بعدة نيات. يمكن للمسلم أن يدعو أثناء الشرب لنفسه بأن يجعل الله قلبه طاهرًا، ويجوز أن ينوي تحقيق أمر واحد أو عدة أمور عند كل شربة، أو أن يشرب مرات متعددة ويخصص نية مختلفة لكل مرة. وأضاف أن الإكثار من الشرب والتضلع بماء زمزم يعد من الأعمال المستحبة.

ماء زمزم

أطهر ماء على وجه الأرض

أكد الدكتور الورداني أن ماء زمزم يتميز بكونه أطهر ماء على وجه الأرض. واستشهد بما ذكره ابن قدامة عن عدم كراهة الوضوء أو الغسل بماء زمزم، إذ أنه ماء طهور مثل سائر المياه، ويمكن استخدامه لأغراض الطهارة المختلفة دون حرج.

آلية تعقيم مياه زمزم لضمان جودتها

أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تفاصيل عملية تعقيم مياه زمزم، مؤكدة على تطبيق مجموعة من الإجراءات لضمان سلامتها وجودتها، وتُضخ مياه زمزم من البئر إلى خزانات مغلقة بالكامل عبر أنابيب مصنوعة من مادة "الاستانلس ستيل" التي لا تصدأ، مع معالجتها كيميائيًا لتجنب أي تفاعل أو نشاط بكتيري.

تبدأ العملية بمرور المياه على مرشحات خاصة (فلاتر) لإزالة الرمال والشوائب، ثم تخضع للتعقيم الأولي، وعند ضخها من الخزانات إلى المسجد الحرام، تُمرر مجددًا عبر مرشحات أخرى لضمان خلوها من أي رواسب، ثم تُعقم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية قبل نقلها عبر أنابيب مخصصة.

وأشارت الهيئة إلى أن مياه زمزم تُخضع لتحاليل دقيقة في مختبرات متخصصة، تشمل الفحوصات الكيميائية والبكتريولوجية، للكشف عن أي ملوثات محتملة، ما يضمن توفير مياه نقية وآمنة للاستخدام.

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