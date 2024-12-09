أدعية تحصين النفس والأهل.. "اللهم أستودعك أهلي وأولادي"

أدعية تحصين النفس والأهل.. يبحث العديد من المواطنين عن أدعية للنفس والأهل ، لما لها من أهمية كبيرة في دفع البلاء وفتح أبواب الخير. حيث أن الدعاء يعتبر وسيلة قوية للتواصل مع الله سبحانه وتعالى، وقد حثنا الله -عز وجل- في القرآن الكريم على التوسل والتضرع إليه بالدعاء، ووعدنا بالإجابة كما في قوله تعالى: «إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).

وفي حياتنا اليومية، نجد أن الدعاء ليس فقط لطلب الأمور الدنيوية، بل هو وسيلة لطلب المغفرة، والتوفيق، والرحمة من الله عز وجل، كما أنه يشمل الدعاء للنفس وللأهل، فتوسل الإنسان إلى ربه من أجل سلامة عائلته وحمايتهم، أو لطلب الراحة النفسية والتوفيق في الحياة، يعد من أعظم صور العطاء الرباني.

من خلال هذه السطور، يقدم موقع الموجز بعض أدعية تحصين النفس والأهل التي يمكن أن يرددها المسلم لنفسه ولأسرته، سائلين الله -عز وجل- أن يتقبل منا دعاءنا وأن ينعم علينا ببركاته ورحمته.

أدعية للنفس والأهل

أدعية للنفس

يحرص المسلم على الدعاء لنفسه كل يوم، ويتوجه إلى الله تعالى في كل وقت، ليطلب منه الهداية والرزق والراحة النفسية، من أدعية تحصين النفس التي وردت في كتب الأذكار:

«رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».



«رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا».

«اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح، واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء».



«اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمل».



«اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسالك بكل اسم هو لك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي».



«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدَّين وغلبة الرجال».

أدعية للنفس والأهل

أدعية للأهل

من الجميل أن يحرص المسلم على دعاء أهله وأحبابه، فالأهل هم نعمة من الله لا تُقدّر بثمن. من الأدعية التي يمكن الدعاء بها للأهل:

«اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا».

«اللهم نسألك الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا ونياتنا، وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا».

«اللهم اصرف عنا أوجاعنا، ونور ظلمات ليالينا، اللهم اسقنا فرحًا، وارزقنا من كل مداخل الخير».

«اللهم من كان مريضًا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهمومًا فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده».

«اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهننا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا».

«اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار».

«اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين».

«اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن تغيّر الأصدقاء».

«اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وجوارحهم، واجعلهم من المعافين من البلاء».

«اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، وكفنا شر من عادانا، واغفر لنا ولأهلنا».

«اللهم أستودعك أهلي وأولادي، فاحفظهم من كل سوء، وارزقهم الصحة والعافية».

أدعية للنفس والأهل

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