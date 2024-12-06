نافذة على السماء.. تعرف على دعاء فجر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

يعد دعاء الفجر كنزا من كنوز الخير، حيث وُعد المسلمون بأجور عظيمة وثواب كبير على هذا الدعاء، فهو من أعظم العبادات التي حثنا عليها الإسلام، وله فضائل عظيمة وأسباب تجعله وقتًا مستجابًا للدعاء، ويستعرض الموجز في هذا التقرير بعض أفضال دعاء الفجر وأسباب استجابة دعاء الفجر.

أسباب استجابة دعاء الفجر

تقارب العبد من ربه، يعتبر وقت الفجر من الأوقات التي يكون فيها العبد أقرب ما يكون إلى ربه، حيث يكون القلب صافياً والروح حاضرًا، مما يزيد من قبول دعاء الفجر.

اجتماع السماء والأرض، في هذا الوقت تلتقي السماء والأرض، وتفتح أبواب السماء، مما يزيد من احتمال استجابة الدعاء.

كثرة الملائكة، يتواجد عدد كبير من الملائكة في هذا الوقت، وهم يستمعون إلى دعاء المؤمنين ويدعون الله لهم.

الاستعداد لليوم الجديد، الدعاء في هذا الوقت هو بمثابة الاستعداد لليوم الجديد، وطلب التوفيق فيه.

دعاء الفجر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2025

يستعرض موقع الموجز، لقرائه ومتابعيه دعاء الفجر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2025، اللهم أرحم ضعفنا وأمن روعنا وأسعد قلوبنا، وفرج همومنا وأصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلًا وألبسنا الصحة والعافية، اللهم أرحم موتانا وأشف مرضانا وعاف مبتلانا مع هذا الفجر، يا رب في فجر هذا اليوم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم في فجر هذا اليوم نسألك أن تيسر أمورنا وأن تشرح صدورنا وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد، اللهم أنت أعلم بنا منا فوفقنا لما تحبه لنا، اللهم في هذا الفجر، اجعل لنا نصيبًا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير.

اللهم مع فجر هذا اليوم غير حالنا إلى أحسن حال عندك وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل شر، يا رب مع مطلع هذا الفجر افتح لنا الخير في كل الأمور فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا مقسم الأرزاق قسم لنا في هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، وامنحنا في يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية التامة، اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل، ودبر أمري فإني لا أحسن التدبير، اللهم افتح لي أبواب رزقك وارزقني من حيث لا أحتسب.

أهمية دعاء الفجر

تقريب العبد من ربه، يعتبر دعاء الفجر وسيلة للتواصل مع الله والتقرب إليه، كما أن وقت الفجر فرصة عظيمة لطلب المغفرة والاستغفار عن الذنوب، هذا إلى جانب أنه يساعد على البدء بيوم جديد بنية طيبة وأمل في الخير، فضلا عن مساعدته على تقوية الإيمان بالله والثقة به.

أفضل الأوقات لدعاء الفجر

قبل طلوع الشمس، يعتبر الوقت بين الأذان والإقامة أفضل وقت لدعاء الفجر، وكذلك يمكن الدعاء بعد صلاة الفجر مباشرة.

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