تعرف على دعاء الاستغفار الماحي لكل الذنوب في وقت الفجر

يستحب في ساعات الفجر المشهورة بسكونها وبركتها العالية، التقرب الي الله والدعاء، وقراءة القرآن ، حيث قال الله تعالى : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا), إذ أن الفجر هي الهمسة الاولى للصباح وتخفت كل الأصوات ماعدا الهمسات المتضرعة بالدعاء وخاصة دعاء الأستغفار لذا ينشر لكم موقع الموجز دعاء الأستغفار المهم والماحي للذنوب في هذه الساعة المباركة

دعاء الاستغفار من الذنوب

دعاء الاستغفار، يستطيع المسلم الابتهال والتضرع بقلب خاشع الى الله طامعا في رحمة الله بان يغفر له الذنوب مهما كانت من خلال مجموعة من الأحاديث والأدعية التي وردت في الاستغفار عن الرسول الكريم كالتالي :

اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.

اللهم أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ

رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

دعاء الاستغفار

دعاء الاستغفار

أدعية الاستغفار بعد الفجر

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ

أستغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه

اللَّهمَّ اغفِر لي وارحَمني وارزُقني وعافِني

اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أنْتَ إلَهِي لا إلَهَ لي غَيْرُكَ

اللهمَّ اغفرْ لي وارحمْني وتبْ عليَّ إنك أنت التوابُ الرحيمُ أو إنك توابٌ غفورٌ

يا ربّ اغفر لي ذنبي كلّه، دقّه وجلّه، وأوّله وآخره، وسرّه وعلاينته

اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي

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أدعية تحصين النفس والأهل.. "اللهم أستودعك أهلي وأولادي"