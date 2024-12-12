طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة و61٪ زيادة في عدد المستشفيات

تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز منظومة الصحة كجزء من رؤيتها الاستراتيجية لتحسين جودة حياة المواطنين حيث تعمل الحكومة على رفع كفاءة الخدمات الصحية، تطوير البنية التحتية، وزيادة التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير الدولية وتشمل هذه الجهود إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، والتي وصلت لنحو تريليون جنيه خلال 10 سنوات، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

إنفاق ضخم على القطاع الصحي

كشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي بلغ تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2024، فيما بلغت تكلفة العلاج على نفقة الدولة 107.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وشهدت نسبة المواطنين الذين عولجوا على نفقة الدولة بالداخل ارتفاعًا بنسبة 23.5%، ليصل عددهم إلى 2.1 مليون مواطن في عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون مواطن في عام 2014.

كما زاد إجمالي عدد المستشفيات بنسبة 61.4%، ليصل إلى 2700 مستشفى في عام 2024 مقارنة بـ 1673 مستشفى في عام 2014.

منظومة التأمين الصحي الشامل

تقوم الدولة بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل. بدأت المرحلة الأولى عام 2019 في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان) بتكلفة 51.2 مليار جنيه، مستفيدةً 5 ملايين مواطن عبر تقديم 57 مليون خدمة. أما المرحلة الثانية، فتشمل محافظات (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا) بتكلفة 151 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يستفيد منها 12.8 مليون مواطن.

14 مبادرة رئاسية لدعم القطاع الصحي

بلغت تكلفة 14 مبادرة رئاسية طبية 32.2 مليار جنيه، وقدمت هذه المبادرات 212.9 مليون خدمة لـ 94 مليون مواطن ومن أبرز هذه المبادرات:

القضاء على فيروس سي: فحص 63 مليون مواطن وعلاج 4.6 مليون حالة.

دعم صحة المرأة: استقبال 55.5 مليون زيارة لتلقي خدمات الفحص والتوعية.

فحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي: فحص 16.4 مليون مواطن.

إنهاء قوائم الانتظار: تقديم خدمات لـ 2.4 مليون حالة.

الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم: فحص 7 ملايين طالب بالمدارس الابتدائية.

دعم القطاع الصحي

إشادة دولية بالجهود الصحية المصرية

حازت جهود مصر في تطوير القطاع الصحي على إشادة دولية، حيث ارتفعت نقاط مصر في مؤشر التغطية الصحية الشاملة من 65 نقطة عام 2015 إلى 70 نقطة في 2021، متجاوزةً المتوسط العالمي البالغ 68 نقطة. وأشادت منظمة اليونيسف بدور الحكومة المصرية في دفع مبادرات التغيير الإيجابي عبر شراكات مع شركاء التنمية والمجتمعات المحلية، مما يعكس قوة القيادة السياسية وجهودها في تحسين النظام الصحي.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة: قانون جديد لتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض في مصر

وزير الصحة والسكان يلتقي السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا لبحث التعاون بين البلدين