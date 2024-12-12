قشر البرتقال والليمون.. فوائد تمنحك لون بشرة موحد

من المشهور عند الكثيرين وفرة فيتامين C في الحمضيات وبشكل خاص في البرتقال والليمون ,لكن ما سيصدمكم ان الفاكهة ليست فقط تحتوى علي الفيتامين بل يمتد هذا الى قشور الثمرتين والتي لها القدرة على تفتيح لون البشرة و ازالة التصبغات الداكنة من البشرة وتوحيد اللون طبقا لما نشره موقع BoldSky ويقدم لكي موقع الموجز تلك الوصفات الطبيعية من قشر والليمون للحصول على بشرة موحدة و مشرقة

وصفة التفتيح بقشر الليمون والبرتقال

تتكون الوصفة من

مطحون قشر البرتقال المجفف

مطحون قشر الليمون المجفف

عسل

ماء الورد

كيفية التحضير

امزجي مطحون قشر البرتقال المجفف و مطحون قشر الليمون المجفف معا ثم اضيفي اليهم كمية بسيطة من العسل وماء الورد الى ان يصبح الخليط متجانسا وسمكة ضعي المزيج على الاجزاء المصابة بالتصبغات عن طريق التدليك بشكل دائري لمدة 10 دقائق اغسلي هذه المناطق بالماء الفاتر وجففيهم بحرص

وصفة قشر البرتقال

مكوناته

قشر البرتقال المجفف

قشر الليمون المجفف

الماء المغلي

طريقة التحضير

في وعاء كبير اسكبي بداخله قشر البرتقال اضيفي اليهم قشر الليمون اسكبي على المزيج الماء المغلي غطي الوغاء وضعيه جانبا الى ان يبرد صفي المزيج من الماء ضعي الخليط في الثلاجة استخدمي التونر في تنظيف بشرتك بشكل يومي

ماسك قشر البرتقال والزبادي

المكونات

مطحون قشر البرتقال المجفف

زبادي

عسل

طريقة التحضير

امزجي المطحون من قشر البرتقال المجفف مع الزبادي والعسل حتى يصبح الماسك ذي ملمس ناعم ضعي الماسك على المناطق التي تحتوي على التصبغات لمدة تتراوح بين ربع ساعة وصلث ساعة اغسلي وجهك بماء فاتر وجففي نفسك بحرص

ماسك قشر البرتقال والصبار

المكونات :

مطحون قشر البرتقال المجفف

جل الصبار

زيت اللوز الحلو (حسب الرغبة )

طريقة التحضير

قومي بمزج مطحون قشر البرتقال مع جل الصبار و زيت اللوز الحلو ضعي الماسك على الاجزاء المصابة بالتصبغات في حسمك لمدة ثلث ساعة اغسلي وجهك بماء فاتر وجففي نفسك بحرص

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