قشر البرتقال والليمون.. فوائد تمنحك لون بشرة موحد
من المشهور عند الكثيرين وفرة فيتامين C في الحمضيات وبشكل خاص في البرتقال والليمون ,لكن ما سيصدمكم ان الفاكهة ليست فقط تحتوى علي الفيتامين بل يمتد هذا الى قشور الثمرتين والتي لها القدرة على تفتيح لون البشرة و ازالة التصبغات الداكنة من البشرة وتوحيد اللون طبقا لما نشره موقع BoldSky ويقدم لكي موقع الموجز تلك الوصفات الطبيعية من قشر والليمون للحصول على بشرة موحدة و مشرقة
وصفة التفتيح بقشر الليمون والبرتقال
تتكون الوصفة من
- مطحون قشر البرتقال المجفف
- مطحون قشر الليمون المجفف
- عسل
- ماء الورد
كيفية التحضير
- امزجي مطحون قشر البرتقال المجفف و مطحون قشر الليمون المجفف معا ثم اضيفي اليهم كمية بسيطة من العسل وماء الورد الى ان يصبح الخليط متجانسا وسمكة
- ضعي المزيج على الاجزاء المصابة بالتصبغات عن طريق التدليك بشكل دائري لمدة 10 دقائق
- اغسلي هذه المناطق بالماء الفاتر وجففيهم بحرص
وصفة قشر البرتقال
مكوناته
- قشر البرتقال المجفف
- قشر الليمون المجفف
- الماء المغلي
طريقة التحضير
- في وعاء كبير اسكبي بداخله قشر البرتقال
- اضيفي اليهم قشر الليمون
- اسكبي على المزيج الماء المغلي
- غطي الوغاء وضعيه جانبا الى ان يبرد
- صفي المزيج من الماء
- ضعي الخليط في الثلاجة
- استخدمي التونر في تنظيف بشرتك بشكل يومي
ماسك قشر البرتقال والزبادي
المكونات
- مطحون قشر البرتقال المجفف
- زبادي
- عسل
طريقة التحضير
- امزجي المطحون من قشر البرتقال المجفف مع الزبادي والعسل حتى يصبح الماسك ذي ملمس ناعم
- ضعي الماسك على المناطق التي تحتوي على التصبغات لمدة تتراوح بين ربع ساعة وصلث ساعة
- اغسلي وجهك بماء فاتر وجففي نفسك بحرص
ماسك قشر البرتقال والصبار
المكونات :
- مطحون قشر البرتقال المجفف
- جل الصبار
- زيت اللوز الحلو (حسب الرغبة )
طريقة التحضير
- قومي بمزج مطحون قشر البرتقال مع جل الصبار و زيت اللوز الحلو
- ضعي الماسك على الاجزاء المصابة بالتصبغات في حسمك لمدة ثلث ساعة
- اغسلي وجهك بماء فاتر وجففي نفسك بحرص
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