ماذا يحدث عند تناول البرتقال على الريق؟

من المعروف أن البرتقال دائما في أعلى قائمة الفواكة المحبوبة بين فواكه فصل الشتاء لطعمها الشهي والحلو وفوائدها العديدة فيما يخص المناعة والوقاية من الميكروبات.

ولكن ما يأتي على أذهان الكثيرين الحقيقة وراء البرتقال وفقدان الوزن يكشفها لكم الموجز في التقرير التالي.

البرتقال وقدرته على التخسيس.. ما الحقيقة؟

في هذا الشأن، صرح الدكتور بهاء ناجي أستشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بأن الشائعات التي تؤكد البرتقال يساهم في عملية التخسيس والوزن ما هي إلا هراء مشيرًا انه بالفعل من عناصر البرتقال الغذائية هو فيتامين ج الذي يستطيع احراق الدهون بالجسم لكن للحصول على جسم نحيف لا تحتاج الى فيتامين ج.

مخاطر تناول البرتقال على الريق

وحذر استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الى الخطورة الناجمة من تناول البرتقال على الريق قد يسبب العديد من المخاطر منها التهابات الجهاز الهضمي لذا من الافضل تجنب تناول اي فواكه حمضية على الريق.

وشدد أنه من أجل التخسيس يجب الاعتماد به على نظام غذائي معين وفقا لطبيعة جسدك التي يضع على اساسها الطبيب المختص النظام الغذائي.

أمراض في الجهاز الهضمي تجنب معها تناول البرتقال

وقد أشار في وقت سابق الدكتور سمير أسعد، استشاري أمراض الباطنة، إلى أنه في حالة الإصابة بأي من الأمراض الآتية يجب تجنب البرتقال.

ونوه أيضا بأنه البرتقال قد يفيد الجهاز الهضمي بسبب اكتمال قيمته الغذائية على الالياف الغذائية المساهمة في تعزيز حركة الامعاء وتيسير عمليتي الهضم والاخراج وقاية الجسم من الاصابة بالاضطرابات الهضمية : الامساك ,الغازات والانتفاخ

مضاعفات قد يسببها البرتقال عند تناوله وانت مصاب بهذه الامراض

جرثومة المعدة : حيث أوضح قائلًا :رغم فوائد البرتقال للجهاز الهضمي، يحظر على مرضى الجرثومة تناولها، لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض، التي قد تتسبب في التهاب بطانة المعدة".

قرحة المعدة : إذ نوه الدكتور مرضى قرحة المعدة بخطورة البرتقال لهم إذ أن الاحماض ذات النسبة المرتفعة في البرتقال قد تعزز من سوء الحالة الجسدية للمصاب بسبب الاعراض الخاصة بالقرحة

التهاب المعدة : ومثال زملائهم من المصابين بالقرحة حذر الدكتور سمير اسعد من الخطورة الناجمة من تناول البرتقال وأثر الأحماض على درجة تحسنهم

ارتجاع المرئ وشدد على ضرورة تجنب البرتقال في حالتهم اذ قد تنشط تناول البرتقال انتشار الاحماض المضرة مما يعزز من الالام المصاحبة: الشعور بالحموضة وألم الصدر والتهاب الحلق وصعوبة البلع عند ارتداده.

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