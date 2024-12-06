ماسك قشر البرتقال والنشا.. فوائده وطريقة تحضيره

العناية بالبشرة بمكونات طبيعية أصبحت الخيار المفضل للكثيرين، لما تقدمه من فوائد مذهلة بتكلفة بسيطة، ومن بين هذه الوصفات الفعالة، ماسك قشر البرتقال والنشا الذي يُعتبر حلاً مثاليًا لمشاكل البشرة المختلفة مثل التجاعيد وتوحيد اللون، ونعرض من خلال الموجز تفاصيل كاملة عن هذا الماسك، وفوائده وطريقة التحضير وأهم النصائح.

فوائد قشر البرتقال للبشرة

قشر البرتقال يحتوي على مكونات غنية تساعد في تحسين صحة البشرة، ومن أبرز فوائده:

1. تحفيز الكولاجين: يمد البشرة بالفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونتها.

2. محاربة التجاعيد: يعمل كمضاد للأكسدة، ما يقلل من آثار الشيخوخة المبكرة.

3. توحيد لون البشرة: يقلل من التصبغات والبقع الداكنة.

4. تنظيف عميق: يحتوي على أحماض طبيعية تزيل خلايا الجلد الميتة.

5. ترطيب البشرة: بفضل نسبة الماء العالية، يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة.

6. التقليل من حب الشباب: يقلل إفراز الزيوت الزائدة ويمنع انسداد المسام.

7. الحماية من الشمس: يقلل الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

8. تنشيط الدورة الدموية: يعزز تدفق الدم في الجلد، ما يمنحك بشرة مشرقة ومتوهجة.

فوائد النشا للبشرة

النشا تُعتبر من المكونات الأساسية للعناية بالبشرة، وتتميز بالفوائد التالية:

1. تفتيح البشرة: تعمل على تقليل التصبغات ومنح البشرة إشراقة.

2. تهدئة البشرة: تخفف الاحمرار والالتهابات.

3. امتصاص الزيوت الزائدة: خيار مثالي للبشرة الدهنية.

4. تقشير لطيف: تزيل خلايا الجلد الميتة برفق.

5. شد البشرة: تُقلل من ظهور التجاعيد.

6. علاج حب الشباب: تنظف المسام وتقلل البثور.

7. ترطيب البشرة: تمنح البشرة نعومة عند مزجها مع مكونات أخرى مثل الزبادي.

طريقة تحضير ماسك قشر البرتقال والنشا

المكونات:

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبادي أو ماء الورد (للبشرة الحساسة).



طريقة التحضير:

1. اخلطي قشر البرتقال المطحون مع النشا في وعاء نظيف.

2. أضيفي الزبادي أو ماء الورد تدريجيًا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

3. نظفي بشرتك جيدًا ثم جففيها بمنشفة ناعمة.

4. وزعي الماسك على وجهك، مع تجنب منطقة العينين.

5. اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة.

6. افركي الماسك بلطف بحركات دائرية ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

7. جففي بشرتك وضعي كريم الترطيب.

فوائد ماسك قشر البرتقال والنشا

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

تقشير خلايا الجلد الميتة لتجديد البشرة.

تقليل البقع الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس أو التقدم في السن.

امتصاص الزيوت الزائدة للبشرة الدهنية.

3 نصائح ذهبية لاستخدام الماسك

1. استخدمي الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.

2. إذا كانت بشرتك حساسة، جربي الماسك على جزء صغير من يدك قبل تطبيقه.

3. خزني قشر البرتقال المطحون في مكان جاف لاستخدامه لاحقًا.

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