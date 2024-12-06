تحذير طبي.. كريمات تفتيح البشرة تهدد وظائف الكلى.. اعرف التفاصيل

أظهرت دراسة حديثة أجريت في الهند أن الاستخدام المستمر لكريمات تفتيح البشرة قد يؤدي إلى أضرار بالغة بوظائف الكلى، الدراسة التي نشرت في مجلة «الكلى الدولية» حذرت من احتواء هذه الكريمات على نسب عالية من الزئبق، مما يسبب حالات مرضية مثل النفروبثية الغشائية (MN) التي تؤثر على مرشحات الكلى وتؤدي إلى تسرب زائد للبروتين في البول.

وترصد الموجز فيما يلي مدى تأثير وخطورة كريمات تفتيح البشره على صحة المرأة

كريمات تفتيح البشره.. تأثير الزئبق على الكلى

أوضحت الدراسة أن الزئبق، أحد المكونات الرئيسية في كريمات تفتيح البشرة، يعد مادة سامة تؤثر سلبًا على صحة الكلى، وذكرت أن استخدام الكريمات الغنية بالزئبق يمكن أن يؤدي إلى تدمير مرشحات الكلى، مما يزيد من نسبة البروتين المتسرب في البول، وهو أحد المؤشرات الرئيسية لضعف وظائف الكلى.

انتقاد صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي

في هذا السياق، انتقد الدكتور ساجيش سيفاداس، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة من مستشفى Aster MIMS بولاية كيرالا الهندية، صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون لهذه الكريمات مجهولة المصدر. وأكد أن هذه الممارسات تعرض المستخدمين لأضرار صحية جسيمة، خاصةً عند غياب الوعي بمخاطر هذه المنتجات.

رأي استشاري أمراض الباطنة

صرح الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الباطنة، أن كريمات تفتيح البشرة تؤدي إلى خلل في البروتينات الجلدية والصبغات الطبيعية، ما يسبب ضررًا للكلى. وأضاف أن حقن تفتيح البشرة تُعد أكثر خطورة نظرًا لتأثيرها المباشر والسريع على وظائف الكلى.

نصائح لاستخدام كريمات تفتيح البشرة بأمان

أشار موقع Healthline إلى مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام كريمات تفتيح البشرة:

استخدام أقل كمية ممكنة من الكريم.

وضع الكريم فقط على المناطق الداكنة من الجلد.

تجنب لمس المناطق المدهونة بالكريم.

استخدام واقٍ شمسي مناسب لتقليل الآثار الجانبية.

عدم وضع الكريم على الجلد المحيط بالتصبغات أو حول العينين.

استخدام قطعة قطن لتوزيع الكريم.

غسل اليدين جيدًا قبل وبعد الاستخدام.

كريمات البشرة





وتشير النتائج إلى ضرورة الحذر عند استخدام كريمات تفتيح البشرة، والحرص على اختيار منتجات آمنة ومرخصة. كما توصي الدراسة بزيادة الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بهذه المنتجات، والابتعاد عن الكريمات مجهولة المصدر التي تُروج على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا التحذير كدعوة للتوقف عن الاستخدام العشوائي لهذه المنتجات، والبحث عن بدائل آمنة تحقق الأهداف دون الإضرار بالصحة العامة.

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