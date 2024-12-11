هل دور البرد المنتشر في مصر متحور جديد من فيروس كورونا؟

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن ما اردد مؤحا حول ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، في مصر، شائعات لا أساس لها من الصحة مؤكدا أن دور البرد المنتشر بين المواطنين ليس له علاقة بفيروس كررونا من قريب او بعيد، وأنه ناتج عن تقلبات درجات حرارة الجو.

ولفت إلى أن ما يحدث حاليًا من انتشار لدور البرد هو أمر طبيعي ومكرر في هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا في مختلف أنحاء العالم، ولكن لم يتم رصد أي متحور جديد من كورونا حتى الآن.

متحور كورونا الجديد في مصر

وأوضح الدكتور تاج الدين، في تصريحات اعلامية له، أن التغيرات في درجات الحرارة، خاصة من فصل الصيف إلى فصل الشتاء، عادة ما تؤدي إلى انتشار الفيروسات التنفسية مثل دور البرد والإنفلونزا.

وأكد أن فيروس الإنفلونزا الموسمي هو الأكثر انتشارًا في هذا الوقت من العام، ولا علاقة له بمتحور كورونا.

حقيقة انتشار كورونا

في حين أن الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، صرح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بأن دور البرد المنتشر حاليًا في مصر هو نوع متحور من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأعراض التي يعاني منها البعض تشمل الحرارة والتكسير وألم في المعدة، مع نصيحته بالراحة وشرب السوائل الدافئة، وأوضح أن العلاج يعتمد على استشارة الطبيب.

متحور جديد من فيروس كورونا

متحور "XEC" من فيروس كورونا

من جهة أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية انتشار متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم "XEC"، وهو نسخة هجينة مشتقة من متحورات أوميكرون.

و تم رصد هذا المتحور لأول مرة في ألمانيا في يونيو 2024، وانتقل بسرعة إلى 29 دولة حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك.

كما تشير التقارير إلى أن هذا المتحور يتمتع بقدرة على الانتشار بسرعة أكبر، لكن لا توجد حتى الآن أي دلائل على أنه يؤدي إلى أعراض أكثر شدة من المتحورات السابقة.

متحور جديد من فيروس كورونا

الرسالة للمواطنين والإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن دور البرد المنتشر حاليًا لا يشكل خطرًا كبيرًا ولا يستدعي القلق، لكنه نصح المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند اللزوم.

كما أكد على ضرورة الحصول على التطعيمات اللازمة ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا لتقوية المناعة والوقاية من الفيروسات التنفسية.

ويستعرض الموجز، على النحو التالي بعض النصائح للوقاية من فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي:

نصائح للحفاظ على الجهاز التنفسي من كورونا

غسل اليدين بانتظام: استخدم الماء والصابون أو المعقمات الكحولية لتقليل فرص انتقال العدوى.

ارتداء الكمامة: في الأماكن المزدحمة أو المغلقة للحماية من الفيروسات.

تجنب الاتصال مع المرضى: قلل من التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا.

تناول طعام صحي: تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على فيتامينات مثل C وD لتعزيز المناعة.

شرب كميات كبيرة من الماء: للحفاظ على رطوبة الجسم وتقوية جهاز المناعة.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة: النوم الجيد يعزز القدرة على مكافحة الأمراض.

استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض: إذا شعرت بأي أعراض مشابهة للبرد أو الإنفلونزا، استشر الطبيب فورًا.

الالتزام بالعزل المنزلي عند المرض: لتجنب انتقال العدوى إلى الآخرين.

اقرأ أيضًا:

نزلات البرد ليست مرتبطة بفيروس كورونا.. تصريحات من وزارة الصحة

أطعمة لحماية القلب.. 10 اختيارات يومية لصحة أفضل