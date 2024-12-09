هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. اختبر ترطيب جسمك بطرق سهلة

البقاء رطبًا بشكل كافٍ أمر ضروري من أجل صحة الجسم العامة، الماء هو العنصر الأساسي في جميع وظائف الجسم، من تنظيم درجة الحرارة إلى دعم عمليات الأيض

ولكن هل تشرب كمية كافية من الماء يوميًا؟ هناك اختبار بسيط يمكنك القيام به على جلدك لمعرفة ما إذا كنت تحتاج إلى زيادة كمية السوائل التي تتناولها.

ويستعرض الموجز، اختبار جلد الأصابع، وكيفية القيام به، على النحو التالي:

اختبار جلد الأصابع لمعرفة كمية الماء في الجسم

اختبار جلد الاصابع للاطمئنان على كمية المياه في الجسم، هو الاختبار الذي سنشرح كيفيته هنا بسيط ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ، اتبع الخطوات التالية:

قم بلف الجلد بين إصبعين برفق أو اضغط على جلد ظهر اليد.

لاحظ ما إذا كان الجلد يعود إلى حالته الطبيعية بسرعة أم أنه يستغرق وقتًا أطول.

إذا عاد الجلد بسرعة إلى وضعه الطبيعي، فهذا يدل على أنك تشرب كمية كافية من الماء

أما إذا ظل الجلد ممددًا أو عاد ببطء، فقد تكون بحاجة إلى شرب المزيد من الماء.

كمية الماء في الجسم

لماذا يعد هذا الاختبار مهمًا؟

يشير الجلد الجاف أو الذي لا يعود إلى حالته بسرعة إلى نقص الماء زالترطيب في الجسم، مما قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية مثل التعب، والصداع، وجفاف الفم، وألم العضلات، وتأكد من أن جسمك يحصل على ما يكفي من الماء لضمان وظائفه بشكل سليم وحمايته من الأضرار المحتملة.

نصائح لزيادة الماء الماء في الجسم

احمل زجاجة ماء معك دائمًا: تذكر أن تشرب الماء بانتظام طوال اليوم.

تناول الأطعمة الغنية بالماء: مثل الفواكه والخضروات، مثل البطيخ والخيار.

حدد تذكيرات للشرب: استخدم تطبيقات الهاتف لتذكيرك بشرب الماء بانتظام.

كمية الماء في الجسم

كمية الماء الموصى بها يوميًا

تختلف كمية الماء التي تحتاجها من شخص لآخر، حسب العمر، النشاط البدني، والطقس، ومع ذلك، يُوصى عادةً بشرب حوالي 8 أكواب من الماء يوميًا (ما يعادل 2 لتر)، وهو ما يعرف بقانون "8x8".

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