يقضي على السموم والأنيميا.. تعرف على فوائد السمسم السحرية

فوائد السمسم.. يعد من النباتات التي لها اهمية كبيرة لصحة الجسم بل قد تضاف للتحلية في بعض الاطعمة والمخبوزات لطعمها الحلو والناعم في الفم.

وخلال السطور التالية، الموجز يرصد أبرز فوائد السمسم:

أبرز فوائد السمسم

وتتلخص فوائد السمسم في الآتي:

تعزيزمركبات البوليفينول النباتية

ومضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة.

تنظيف البشرة من السموم

امداد الجسم بالنسبة الذي يحتاجها من الحديد مما يساهم في الوقاية من الانيميا او العلاج منها

تعزيز صحة القلب وصحة الاوعية الدموية بواسطة كل من لمركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب

الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

الحد من خطر الاصابة من سرطان القولون والمستقيم وانواع اخرى من السرطان

تعزيز صحة الجهاز الهضمي بواسطة تيسير عملية الهضم وعلاج الامساك الناتجة عن الالياف الغذائية

تعزيز صحة الجسم بامداده بالنحاس الذي يساهم في الحد من الاوجاع المصاحبة لالتهاب المفاصل

تعزيز الجسم بكل من عنصري الزنك والكالسيوم والتي تساهم بشكل فعال في الحماية من هشاشة العظام

الحد من الاعراض المصاحبة للتوتر والقلق عن طريق فيتامين ب-1، والمغنيسيوم، والحمض الأميني التريبتوفان.

الوقاية من الشيخوخة

أضرار متوقعة للسمسم

لكن بعد التعرف على فوائد السمسم إلا أن الإفراط به له اضرار ومنها الاتي

قد يسبب تناول السمسم لدى بعض الاشخاص الضيق في التنفس نظرا لافرازه مواد كيميائية تساهم في تضييق القصبات الهوائية

قد يصاحب تناول السمسم بافراط في تكون الام بالمعدة او الشعور بالغثيان و تقيؤ ما بداخل المعدة

قد ينتج عن تناوله بعض الحكة في الفم

قد ينتج عن تناول السمسم انتشار مضاعفات للالام المصاحبة لمرض النقرس اذ ان احد عناصر السمسم هو الاكساليت

قد ينتج عن تناوله بعض الحساسية في الجلد

قد يساهم الافراط في تناول السمسم الى انسداد داخل الامعاء

تجنب تناول كميات كبيرة من بذور السمسم لدى هؤلاء المصابين بمرض ويلسون بسبب غناها بنسب مرتفعة من النحاس، وهو اضطراب وراثي يتسبب في تراكم النحاس في الكبد

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