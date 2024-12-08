أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب لك الصداع.. اعرفها

هل ظننتم يومًا أنه يمكن أن يكون سبب الصداع الذي تعانونه هو نظامكم الغذائي ؟!، في مايشاع بين الناس أن الصداع ينتج عن الارهاق أو قلة ساعات النوم او بسبب الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات التلفاز أو الهاتف لكن ما لا يعرفه العديد من الناس أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساهم في انتشار الآم الصداع وسيكشف لكم الموجز عنها في التقرير التالي.

وإليكم أبرز الأطعمة والمشروبات التي تسبب لك الصداع وهي كالتالي:

أبرز الأطعمة والمشروبات التي تسبب لك الصداع

أطعمة مسببة للصداع

الجبنة القديمة تعد من أهم الأشياء التي تسبب الصداع حيث انها تحتوى على نسبة عالية من التيرامين المادة المنشطة للصداع وتتكون من البروتين المهدم في الطعام نتيجة تركه ساعات طويلة في الخارج بعيدا عن الثلاجة وينصح الاطباء مرضاهم ممن يعانون من الصداع بالابتعاد عن الاطعمة التي تحتوى على نسب عالية من التيرامين كونها قد تسبب اضطراب عالي في الشرايين

المواد الحافظة تعد من أهم الأشياء التي تسبب الصداع إذ تحتوى المادة التي تتكون منها المواد الحافظة التي توضع بشكل كبير على الاطعمة من المول والسوبر ماركت على مواد منشطة للصداع في الجسم الا وهي نيترات والنتريت لكنها ايضا قد تساهم في اتساع الاوعية الدموية في الجسم

الطعام البارد تعد من أهم الأشياء التي تسبب الصداع حيث أن تناول طعام بارد كالايسكريم على سبيل المثال قد ينتج عنها صداع في الرأس ويحدث هذا في الغالب عندما يقوم الفرد بانشطة شاقة بدنيا قبل ذللك او يواجه درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة لكن مدة هذالصداع لا تزد عن الدقيقتان على الاكثر

الكافيين فإنه ليس فقط من المواد الشائعة لتنشيط الجسم بل ايضا تساهم في تسكين الصداع من خلال دمجها في بعض المسكنات الا ان لافراط في تلك المادة من خلال شرب العديد من اكواب القهوة قد يسبب الصداع الارتدادي

أطعمة مسببة للصداع

أطعمة ومشروبات أخرى مسببة للصداع

الحبوب الجوز الفول السوداني البيتزا رقائق البطاطس (الشيبسي ) السمك المدخن أو المجفف. السمك المدخن أو المجفف. الكعك الفواكه ذات الطعم الحامض توت العليق والكيوي والأناناس التين التمر المشروبات والاطعمة على تحتوى على الكافيين (قهوة-شاي -شوكلاتة كاكاو )

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