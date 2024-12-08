التخسيس والتخلص من التجاعيد.. اكتشف فوائد سحرية لا تعرفها عن الخرشوف

مزيل للنجاعيد والترهلات الجلدية :ويحتوي الخرشوف على نسب وفيرة من المركبات النشطة بيولوجيًا، مثل فيتامين سي والفلافونويد والكاروتينات مما يجعله مضادا لانتشار الجذور الحرة وتضعيف إنتاج الكولاجين الذي يقوم بدور مساهم في الحد من ظهور التجاعيد والترهل.

التخلص من السموم داخل الكبد :الخرشوف مصدر مميز للمركبات المضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات والبوليفينول، التي تقي الكبد من الامراض وتساهم بشكل فعال في التخلص من السموم عن طريق البول أو البراز أو العرق. وقد ينتج عن هذا ايضا الحد من المشاكل التي يخلفها عسر الهضم في الجسم من الام بدنية في المعدة والشعور بالغثيان المتواصل وانعدام القدرة على الاسترخاء