التخسيس والتخلص من التجاعيد.. اكتشف فوائد سحرية لا تعرفها عن الخرشوف
يعد الخرشوف من الخضراوات المليئة بالعديد من العناصر الرائعة لصحة الجسم حيث انها تعتبر واقي طبيعي من الالتهابات وتقوم بتسهيل خروج البول من الجسم وتعمل كدرع محصن ضد الالتهابات مما يضعه ضمن افضل العلاجات الطبيعية لمشكلة عسر الهضم ويستعرض لكم الموجز اهم فوائده
اهم فوائد الخرشوف
- التخسيس :الخرشوف من النباتات التي تحتوى نسب وفيرة من الالياف الغذائية والتي تساهم في اسراع عملية خسارة الوزن اذ تتم عملية الهضم ببطئ مقارنة بمعظم المواد الغذائية فتعزز شعورك بالتخمة وتحد من الشهية وكون الخرشوف ضمن الخضراوات التي تحتوي على سعرات حرارية ضئيلة يجعله مثاليا كعنصر من عناصر الريجيم
- الحد من مستوى الكوليسترول في الدم :ونتيجة لاحتواءه على نسب عالية من الالياف مثل الإينولين والبكتين يساهم الخرشوف في الحد من امتصاص الدهون واسراع عملية فقدانها من خلال التبول مما يحسن من انقاص الجسم لنسبة الكوليسترول به وبشكل خاص النوع الضار من الكوليسترول ,اضافة الى ذللك فله نسبة عالية من المركبات المضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات وفيتامين سي وتساهم هذه المركبات على صد عملية تكوين الجذور الحرة وتصد تكوين اللويحات الدهنية في الدم، مما قد يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
- السكري:يتسم الخرشوف بقدرته على تنظيم نسبة السكر في الدم لكونه غنيا بالألياف والبروتين ويساهم هذا في ضبط مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم، مما يقي من الإصابة بمرض السكري.
- مزيل للنجاعيد والترهلات الجلدية :ويحتوي الخرشوف على نسب وفيرة من المركبات النشطة بيولوجيًا، مثل فيتامين سي والفلافونويد والكاروتينات مما يجعله مضادا لانتشار الجذور الحرة وتضعيف إنتاج الكولاجين الذي يقوم بدور مساهم في الحد من ظهور التجاعيد والترهل.
- التخلص من السموم داخل الكبد :الخرشوف مصدر مميز للمركبات المضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات والبوليفينول، التي تقي الكبد من الامراض وتساهم بشكل فعال في التخلص من السموم عن طريق البول أو البراز أو العرق. وقد ينتج عن هذا ايضا الحد من المشاكل التي يخلفها عسر الهضم في الجسم من الام بدنية في المعدة والشعور بالغثيان المتواصل وانعدام القدرة على الاسترخاء
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