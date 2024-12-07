يجدد البشرة ويحمي من أمراض القلب.. فوائد الزيتون الأسود

فوائد الزيتون الأسود.. هو في الأساس زيتون أخضر اللون، لكنه دخل في مرحلة النضج الكامل؛ مما يجعله أكثر غنى بالمغذيات والمواد المضادة للأكسدة من الزيتون الأخضر فيتغير لونه، وأشجار الزيتون تنبت عادة في دول منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويعد سرّ صحة سكان جزيرة كريت هو اعتمادهم الكامل على الزيتون وزيت الزيتون، في نظامهم الغذائي الذي يحمل الإسم نفسه، وينصح به كافة الأطباء حول العالم.

لذا، سيقدم لكم الموجز في النقاط التالية أهم فوائد الزيتون الأسود.

الزيوت الأسود

يعد الزيتون غنياً بالدهون الصحية، مما يؤدي إلى إدخال كمية كبيرة من السعرات الحرارية، إذا ما تم تناول كميات كبيرة من الزيتون وزيته، لذلك يلزم أن يكون الإستهلاك محدوداً للغاية، حتى إذا كانت الفوائد مهمة.

أهم محتويات الزيتون الأسود

الزيتون الأسود غني بالتالي:

الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

مضادات الأكسدة.

فيتامين إي E.

الحديد.

أهم فوائد الزيتون الأسود

أولا الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

يحتوي الزيتون الأسود على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك أو الأوميغا 9.

ويرتبط استهلاك الزيتون الأسود باعتدال، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يعمل أيضا على تقليل مستويات الكوليسترول الإجمالية في الدم وكذلك الكولسترول السيئ (LDL)، وبالتالي منع تصلب الشرايين.

ثانياً غني بمضادات الأكسدة:

الزيتون الأسود غني بمركّبات فينولية أكثر بـ 3-4 مرات من الزيتون الأخضر، مما يعطيه ذلك قدرة أكبر على مقاومة الأكسدة.

وتعمل مضادات الأكسدة على التحكم في الجذور الحرة المسؤولة عن الأمراض.

واتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة يمكنه أن يمنع الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية، مرض السكري من النوع الثاني، أنواع معينة من السرطانات والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

ثالثا: مصدر مهم لمعدني الحديد والنحاس:

يحتوي الزيتون الأسود على محتوى جيد من معدن الحديد الذي يشارك في تركيب خلايا الدم الحمراء، وفي الكثير من التفاعلات الكيميائية الحيوية.

ورغم أن الحديد ذا النباتي "غير الهيم"، يمتصه الجسم بشكل أقل من الحديد ذي الحيواني، لكن يمكنه تحسين امتصاصه من قبل الجسم، وذلك بنسبة 35 بالمئة، عبر تناوله الأطعمة الغنية بالفيتامين سي C، مثل الليمون الحامض والفليفلة والبندورة وغيرها.

أما بالنسبة لمعدن النحاس فهو أساس من أجل تخليق الكولاجين والكثير من الإنزيمات، وهو متواجد في الزيتون الأسود بنسب جيدة.

رابعا: مصدر مهم لفيتامين E:

يُعرف الفيتامين إي E بأنه من مضادات الأكسدة الرئيسية، حيث أنه يساعد في حماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي المسؤول عن شيخوخة الخلايا المبكرة.

وبالتالي أيضاً فهو يجعل بشرتك شابة على الدوام.

ويعد الزيتون الأسود مصدراً رائعاً، علماً أن المحتوى سيكون أعلى كثيرا في زيت الزيتون.

فوائد الزيتون الأسود

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