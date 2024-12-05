الاكتئاب.. خطر على صحة الدماغ ويقودك إلى الخرف

الاكتئاب يسرّع شيخوخة الدماغ..كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق معرضون لخطر الإصابة بالخرف في مراحل متقدمة من العمر، وأكد الباحثون أن الاكتئاب يسرّع من شيخوخة الدماغ، ما يؤدي إلى انخفاض القدرات الإدراكية بشكل أسرع مقارنةً بالأشخاص الذين لا يعانون منه، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

إحصائيات مقلقة عن الاكتئاب والقلق



وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، يتعرض نحو 16 مليون بالغ في الولايات المتحدة لنوبة اكتئاب كبرى سنويًا، مما يشكل حوالي 7% من السكان، ويُعد الاكتئاب السبب الرئيسي للإعاقة بين الفئات العمرية من 15 إلى 44 عامًا،

أما القلق، فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن 19% من البالغين يعانون من اضطراب قلق سنويًا، بينما يصاب 31% منهم بهذا الاضطراب في مرحلة ما من حياتهم.

كيف يؤثر الاكتئاب على القدرات العقلية؟



الدراسة، التي نشرتها دورية Psychological Medicine، شملت أكثر من 71,000 شخص، وركزت على التغيرات في سرعة معالجة المعلومات والذاكرة واتخاذ القرارات، ووجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يعانون من تدهور أسرع في القدرات العقلية مع تقدم العمر،

وقالت الدكتورة داريا جيسينا، الباحثة بجامعة ساسكس، إن الدراسة تُبرز الأثر الكبير للاكتئاب على التراجع المعرفي، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز الدعم النفسي لكبار السن لمواجهة هذا الخطر.

خطوات لتقليل خطر الإصابة بالخرف



للتقليل من خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالاكتئاب، يُنصح بما يلي:

طلب المساعدة الطبية عند ظهور أعراض الاكتئاب أو القلق.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

تعزيز الروابط الاجتماعية لتقليل العزلة النفسية.



الدعوة لتمويل الصحة النفسية

رغم الأثر الكبير للاكتئاب والقلق على جودة الحياة، أكدت الدراسة أن تمويل الأبحاث والعلاج في هذا المجال لا يزال دون المستوى المطلوب، ودعت الحكومات إلى تحسين الخدمات العلاجية وزيادة دعم الأبحاث المتعلقة بالصحة النفسية، خاصة مع ارتفاع أعداد كبار السن عالميًا.

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