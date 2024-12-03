تعرف على وصفات طبيعية فعالة في علاج الشعر المتقصف.. اكتشفها

تسعى العديد من الفتيات الحفاظ على العناية بشعرهن لكن الكثيرات يتذمرن بشكل متكرر من الشعر المتقصف المتواجد في اطراف الشعر لخشونته وجفافه التام فيتسائلن دائما : ماذا نفعل مع هذا التقصف يساعدكم الموجز في حل تلك المشكلة الكبيرة

السبب وراء تقصف الشعر

كشفت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي ان احد الاسباب الرئيسية لانتشار التقصف في الشعر هو مواجهته للحرارة الشديدة من مكواة الشعر او تعرضه لحرارة الشمس لفترات طويلة او تصفيف الشعر بشكل متكرر وزائد عن الحد الطبيعي وصبغات الشعر التي تحتوى هلى مواد كيميائية واتباع نظام غذائي سيئ

وبينت خبيرة العناية بالشعر ان افضل الحلول لتلك المشكلة هو اتباع وصفات طبيعية للعناية بالشعر بدلا من التكرار الروتيني لعملية قص الاطراف المتقضفة او استعمال منتجات عناية ذات مواد كيميائية ضارة والتي تكلف الكثير من المال

بعض الامثلة على بعض وصفات الشعر

الطبيعية والفعالة في علاج التقصف

كما اوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي انه همتك العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر والتي قدمت نتائج فعالة منها الاتي

ماسك زيت الزيتون والعسل :يشتهر زيت الزيتون بقدرته الفعالة على تعزيز صحة الشعر وامداده بالمواد الغذائية اللازمة لترطيبه اما بالنسبة للعسل فهو من المواد الفعالة في ترطيب الشعر وبشكل طبيعي بدون اضتفة اي مواد كيميائية والذي يساهم في استرداد الشعر حيويته المرادة

مكونات ماسك زيت الزيتون والعسل للشعر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عسل نحل

طريقة صنع الماسك

اخلطي زيت الزيتون مع العسل بحرص الى ان ان يتشكل المزيج ويصبح متجانسا ضعي المزيج على الاجزاء المتقصفة من شعرك لنصف ساعة قومي بغسل شعرك جيدا بالشامبو والماء

ماسك البيض والزبادي

يتميز البيض بوجود نسبة عالية من البروتينات المغذية للشعر في قيمته الغذائية والتي تساهم في جعل الشعر قويا واكثر صحة بينما يؤدي الزبادي عملية الترطيب الطبيعي الشعر والذي يساهم ايضا في تحسين صحة الشعر

مكونات الماسك

بيضة واحدة.

نصف كوب زبادي

طريقة صنع الماسك

قومي بخفق البيضة بحرص ضعي على مخفوق البيض نصف كوب الزبادي اخلطيهما جيدا الى ان يمتزجا ضعي المزيج على الاطراف المتقصفة في شعرك لمدة ثلث ساعة قومي بغسل بحرص بماء بارد وشامبو

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