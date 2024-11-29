وزارة الصحة: افتتاح وحدات العلاج الطبيعي في 7 محافظات لتحسين الخدمات

افتتحت وزارة الصحة والسكان 11 وحدة علاج طبيعي جديدة في الوحدات الصحية والمستشفيات بـ7 محافظات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024. تضمنت هذه الافتتاحات 3 وحدات مخصصة للأطفال، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم خدمات علاجية متميزة في كافة أنحاء الجمهورية.

تعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات متكاملة



صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن افتتاح الوحدات الجديدة يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم رعاية شاملة لجميع المواطنين، وأكد أن الوزارة تركز على تحسين خدمات العلاج الطبيعي، خاصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف رفع كفاءة الخدمة الطبية وتحسين الصحة العامة.

وتبين الموجز في السطور التالية اماكن وحدات العلاج الطبيعي الجديدة

تفاصيل الوحدات الجديدة في المحافظات

البحر الأحمر:

تم افتتاح وحدتين للأطفال، الأولى في المركز الحضري والثانية بمستشفى حميات الغردقة، بالإضافة إلى دعم مستشفى الغردقة العام بجهاز ليزر علاجي.

بني سويف:

تم افتتاح وحدة للأطفال بمستشفى الصدر، وقسم للعلاج الطبيعي بمركز طبي شرق النيل، كما تم تجهيز وحدة بني سليمان وجزيرة المساعدة بأجهزة علاجية متطورة.

الشرقية:

افتتح قسم للعلاج الطبيعي بمركز طب أسرة هربيط في أبو كبير.

الدقهلية:

شهدت المحافظة تجهيز وافتتاح وحدتي طب أسرة في طناح وأحمدية أبو الفتوح بمركز بلقاس.

كفر الشيخ:

تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بوحدتي شنو والمنشأة الكبرى.

الإسماعيلية:

تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية.

الإسكندرية:

تم تجهيز وحدة العلاج الطبيعي في وحدة أبو بسيسة بمنطقة العامرية بأجهزة التنبيه الكهربائي والموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى وحدة طب أسرة أحمد عرابي المخصصة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي.



دورات تدريبية لتحسين جودة الخدمات



أوضح الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم عقد 24 دورة تدريبية للفريق الطبي في عدة محافظات تشمل القليوبية، أسيوط، بني سويف، قنا، والمنوفية. وركزت هذه الدورات على دور العلاج الطبيعي في تأهيل الأطفال وعلاج الأمراض المختلفة.

التوعية بأهمية العلاج الطبيعي في المدارس



تم تنظيم يوم علمي للعاملين بمديرية التربية والتعليم ببني سويف للتوعية بآلام العمود الفقري والعضلات، مع تقديم نصائح لتجنب العادات الغذائية الخاطئة وتحسين الأوضاع المكتبية.

خدمات علاجية متطورة لخدمة المجتمع

تؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتطوير الخدمات الصحية وتقديم أحدث الأجهزة العلاجية بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الطبية لجميع المواطنين في مصر.

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