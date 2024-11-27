وزارة الصحة تعلن عن فرص عمل مميزة في العاصمة الإدارية.. اعرف الشروط

وظائف وزارة الصحة.. تقدم وزارة الصحة والسكان فرصة استثنائية للعاملين في بعض القطاعات الإدارية بالدولة للانتقال للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل هذه الفرصة الندب أو الإعارة مع توفير بدل انتقال ومواصلات، وإمكانية الحصول على سكن بالقرب من مقر العمل الجديد.

وتبين الموجز بالتفاصيل إعلان وظائف وزارة الصحة في السطور التالية

وظائف وزارة الصحة

في هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة العدوى، التابعة لقطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة، عن حاجتها إلى كوادر بشرية متميزة للعمل بالإدارة العامة لمكافحة العدوى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الصحة 2024

حددت وزارة الصحة التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الإدارة العامة لمكافحة العدوى، وتشمل:

صيادلة.

أطباء أسنان.

أطباء بشري.

أطباء متخصصين في العلاج الطبيعي.

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وظائف وزارة الصحة.. مجالات الخبرة المطلوبة

أكدت الوزارة ضرورة أن يكون لدى المتقدمين خبرة في أحد المجالات التالية:

1. مكافحة العدوى.



2. الهندسة الطبية.



3. المراجعة المالية.



4. الصيدلة الإكلينيكية.



5. جودة الرعاية الصحية.



6. الحوكمة والمراجعة الداخلية.

شروط التقديم على وظائف وزارة الصحة

للتقديم على هذه الوظائف، وضعت وزارة الصحة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين:

1. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.



2. ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً.



3. الاستعداد للعمل الميداني والتنقل بين المحافظات.



4. توفر خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مكافحة العدوى.

وظائف وزارة الصحة.. مميزات العمل في العاصمة الإدارية الجديدة

الوظائف المطروحة توفر العديد من المزايا، أبرزها:

بدل انتقال لتغطية تكاليف المواصلات.

إمكانية توفير شقق سكنية بالقرب من مقر العمل.

فرصة للعمل في بيئة متميزة وحديثة بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.



كيفية التقديم في وظائف وزارة الصحة

على الراغبين في التقديم، التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة وإرسال طلباتهم إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة. يُفضل الإسراع بالتقديم لضمان الاستفادة من هذه الفرصة المميزة التي تجمع بين المزايا الوظيفية والتطوير المهني.

وفي الختام توفر وزارة الصحة فرصة ذهبية للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة للانضمام إلى فريق العمل بالإدارة العامة لمكافحة العدوى في العاصمة الإدارية الجديدة، فإذا كنت تمتلك الخبرات والشروط المطلوبة، لا تفوت فرصة الانتقال إلى بيئة عمل حديثة مع مزايا متعددة.

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