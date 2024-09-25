تفاصيل الإعلان عن الاحتفال باليوم العالمي للقلب في العاصمة الإدارية

اليوم العالمي للقلب.. أعلن الدكتور "أحمد أشرف عيسى" رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث و أمراض القلب عن إقامة مؤتمر صحفي اليوم في "العاصمة الإدارية الجديدة" للكشف عن تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للقلب، ويرصد الموجز التفاصيل.

هذا الاحتفال يتم تنظيمه بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة المهندس خالد عباس، ورعاية مدرسة ماونت الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وجرت الفعالية تحت رعاية وزارتي الصحة، والشباب والرياضة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

فعاليات رياضية وإضاءة البرج الأيقوني

تتضمن الاحتفالية العديد من الأنشطة الرياضية والتوعوية ضمن برنامج سبورتيفيا، الذي أطلقته الجمعية للتوعية بأمراض القلب، كما سيتم إضاءة البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية احتفالًا بهذه المناسبة العالمية.

رانيا علواني: الاحتفالات ستستمر لمدة يومين

أوضحت الدكتورة رانيا علواني، عضو الجمعية والأمين العام لبرنامج سبورتيفيا، أن الاحتفالات ستستمر لمدة يومين خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، الذي يُحتفل به في 29 سبتمبر من كل عام، ويُعد هذا اليوم فرصة لزيادة الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وتعزيز مسؤولية الأفراد والمجتمعات تجاه صحة القلب.

اختيار العاصمة الإدارية للاحتفال

ويشار إلى أن اختيار العاصمة الإدارية كموقع للاحتفال يعكس جهود الدولة في تعزيز التنمية العمرانية والإنسانية، ويؤكد على أهمية نشر الوعي الصحي في ظل مشروعات التنمية الكبرى التي تنفذها الدولة.

برنامج "سبورتيفيا" لتعزيز الوعي بأمراض القلب

وتأتي الاحتفالية باليوم العالمي للقلب ضمن برنامج "سبورتيفيا" الذي أطلقته الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب بهدف تعزيز الوعي حول أمراض القلب وأهمية الوقاية منها، ويركز البرنامج على تشجيع الرياضة والنشاط البدني كجزء أساسي من أسلوب حياة صحي للحفاظ على صحة القلب.

مشاركة الشخصيات البارزة

شهد المؤتمر حضور مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالي الصحة والرياضة، وخلال الفعالية، أكد الدكتور أحمد أشرف عيسى، رئيس الجمعية، على أهمية اليوم العالمي للقلب في توعية الناس بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى ضرورة تبني أنماط حياة صحية لتقليل مخاطر الإصابة.

الأنشطة الرياضية وإضاءة البرج الأيقوني

تخللت الفعالية مؤتمرًا صحفيًا تم فيه الكشف عن الأنشطة الرياضية المقررة خلال الحدث، بالإضافة إلى الإعلان عن إضاءة البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية، تعبيرًا عن الاحتفاء باليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام.

أهمية اليوم العالمي للقلب

يُعتبر اليوم العالمي للقلب فرصة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية، حيث يتم تسليط الضوء على التدابير الوقائية مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب عوامل الخطر مثل السمنة والتدخين، كما يشكل دعوة للعمل على تقليل نسب الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الشكر لمدرسة ماونت الدولية

اختتم الدكتور أحمد عيسى كلمته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة “مدرسة ماونت الدولية"، وعلى رأسه المهندس حسام عمر، رئيس مجلس الإدارة، وأشار إلى أن اختيار المدرسة كموقع للاحتفال يعكس التزام الجمعية بتوعية الأجيال الناشئة بصحة القلب منذ الصغر وتعزيز الوعي بين الشباب.

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