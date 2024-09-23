خطر يهدّد الأرض بالغرق بسبب ما حدث في "يوم القيامة".. تفاصيل

أثار خبراء جيولوجيون ذعرًا عالميًا، بعدما كشفوا عن خطر جديد يهدّد الأرض بالغرق، بالتزامن مع اقتراب ذوبان أوسع نهر جليدي في العالم المعروف بـ "نهر يوم القيامة".

وتنبأ العلماء بحدوث "تسونامي" يغرق مساحات واسعة من اليابسة بسبب ذوبان النهر الذي يؤدي إلى زيادة ارتفاع مستويات سطح البحر حول العالم.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فقد استعمل باحثون من هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا "القطب الجنوبي"، روبوتات تحت الماء لأخذ قياسات جديدة لنهر "ثويتس الجليدي"، الذي يبلغ عرضه نحو 120 كلم، ما يجعله أوسع نهر جليدي حول العالم.

نهر يوم القيامة

وتوقعت الدراسة الجديدة أن نهر ثويتس سوف ينهار بحلول القرن الثالث والعشرين على أبعد تقدير، علمًا أن دراسات سابقة كانت قد أظهرت أن حجم الجليد المتدفق إلى البحر من مدينة ثويتس والأنهار الجليدية المجاورة لها قد تضاعف أكثر من الضعف منذ التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

علاوة على ذلك، فإن المنطقة الأوسع، والتي تسمى خليج بحر أموندسن، تمثل نسبة مذهلة تبلغ 8% من المعدل الحالي لارتفاع مستوى سطح البحر العالمي والذي يبلغ 4.6 ملم سنويًا.

وفيما تبلغ سماكة الثلج في هذا النهر الجليدي نحو 4 آلاف مترًا، توقع الخبراء أن انهياره سيؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر العالمية بما يتراوح بين ثلاثة وستة أقدام (متر إلى مترين)، مع احتمال ارتفاع أكثر من ضعف ذلك من الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي بأكمله.

غرق الأرض

ومما يثير القلق أنه إذا انهار بالكامل، سيؤدي ذلك إلى غرق مناطق ضخمة تحت الماء، وقتل مئات الملايين من السكان المقيمين في المناطق الساحلية من بنغلاديش إلى جزر المحيط الهادئ المنخفضة، ومن نيويورك إلى لندن.

في الدراسة الجديدة لهيئة المسح البريطانية، وضع الخبراء توقعات أكثر دقة حول التاريخ المحدد للانهيار ومراحل حدوثه، خاصة بعد تأكيدهم أن تراجع ثويتس سوف يتسارع خلال القرن المقبل نتيجة ارتفاع حرارة قاع المحيطات بسبب الانحباس الحراري المتفاقم.

وفي نهاية دراستهم، دعا الخبراء قيادات الدول إلى سرعة التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لأنها سيكون للتدخل المناخي الفوري والمستدام تأثير إيجابي في تخفيف توصيل مياه المحيطات العميقة إلى السواحل وهدم اليابسة.

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