دولة يتخلّص الأثرياء فيها من العقارات الفاخرة.. ما القصة؟

فجّرت دراسة جديدة مفاجآت جديدة عن الأثرياء في هونج كونج،حينما كشفت أنهم يفكّرون في بيع عقاراتهم الفاخرة للاستفادة من آثار أسعار الفائدة المرتفعة.

وبحسب تقارير عالمية، فقد عرض مالك البنتهاوس في مشروع أوبس هونج كونج - والذي يُطلق عليه أغلى مبنى سكني في المدينة - وحدته للبيع بشكل غير متوقع، مع العلم أنه من النادر أن تُطرح وحدة للبيع في السوق الثانوي، في المبنى المكون من 12 طابقًا، والذي يلتف للأعلى نحو السحاب وصممه المهندس المعماري الشهير فرانك جيري - وهو أول مشروع سكني له في آسيا.

بيع أشهر مبنى في هونج كونج

تعود ملكية البنتهاوس إلى قطب الأعمال تشين تشانجوي، رئيس مجلس إدارة شركة Hengli Investments، الذي طور مشاريع سكنية وتجارية في الصين وأدار عقارات في هونج كونج ولندن وعلى البر الرئيسي.

وتم عرض الوحدة التي تبلغ مساحتها 5444 قدمًا مربعًا، والتي تم تداولها مقابل 509 ملايين دولار هونج كونج (65.3 مليون دولار أميركي) في عام 2015، مع أصل آخر أراد تشين التخلص منه، بعض المحلات التجارية في الطابق الأرضي في Pearl City Mansion في Causeway Bay، اشتراها من New World Development في عام 2021 مقابل 1.1 مليار دولار هونج كونج، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

جاء اندفاع تشين إلى تسييل الأصول في الوقت الذي سعت فيه Hengli وشركة الأسهم الخاصة Gaw Capital ومقرها هونج كونج الشهر الماضي إلى بيع مبنيين مكتبيين من الدرجة الأولى في شرق جزيرة هونج كونج اشترتهما قبل 5 سنوات في ذروة السوق مقابل 15 مليار دولار هونج كونج.

التخلص من العقارات الفاخرة

ولفتت الدراسة إلى أن الاتجاه صار أوسع. ففي جميع أنحاء هونج كونج - من ذا بيك إلى ساوث آيلاند وأماكن أخرى - وجد الأفراد ذوو الثروات العالية أنفسهم عالقين في موقف حرج بين عقاراتهم الفاخرة المفرطة في الاستدانة وحوض السيولة الذي يستنزف بسرعة. وذلك لأن أعمالهم تتباطأ، وتكاليف الاقتراض مرتفعة، وضغوطهم المالية تزداد حدة. ويقول المحللون إن أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في ارتفاع تكاليف الاقتراض للمطورين بشكل كبير حيث رفع المقرضون أسعار الفائدة الأساسية 5 مرات - بإجمالي 87.5 نقطة أساس - إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

وعلاوة على ذلك، أصبح الدائنون أكثر تطلبًا وشروطهم أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بالسداد مع انخفاض قيم العقارات.

ومن المرجح أن يشعر المدينون الذين يصلون من أجل أن تغمرهم موجة خفض أسعار الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتزيل مشاكلهم النقدية ــ من خلال شروط سريعة مواتية لإعادة التمويل ــ بخيبة الأمل. وذلك لأن البنوك هنا، مهما حدث في واشنطن، مترددة في منح قروض عقارية جديدة، كما أن توقعات أسعار المساكن الفاخرة هذا العام في اتجاه هبوطي. ونتيجة لهذا، فمن المرجح أن تستمر مبيعات العقارات الفاخرة بأسعار مخفضة.

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