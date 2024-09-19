يمزج الغرابة بالطبيعة الخلابة.. هل سمعت عن «النهر الكسول الطبيعي»؟

هل سمعت من قبل عن النهر الكسول؟.. إن كنت من عشاق الطبيعة والمغامرات التي يغلب عليها الجمال والغرابة في الوقت نفسه، فلابد أنك ستكون من المعجبين بهذا النهر العجيب الذي يقع في ولاية فلوريدا، وبين غاباتها الكثيفة وتعرجاتها الطبيعية، واستطاع بلا منازع أن يحصد لقب «النهر الكسول الطبيعي».

ما هو النهر الكسول الطبيعي

يقع نهر إيشتوكني، أو النهر الكسول، في قلب متنزه Ichetucknee Springs State Park.بولاية فلوريدا الأمريكية، ويمتد بطول 6 أميال.

أمّا الشيء المميز في النهر الكسول فهو أنه يحفاظ على درجة حرارة ثابتة تبلغ 72 درجة فهرنهايت، لا تتغيّر في الصيف ولا الشتاء، ولا تتأثر بالعوامل الجوية، بسبب تغذيتها من تسعة ينابيع نقية تحت الماء.

وعلى الجان الآخر، فلا تعد هذه المحمية الطبيعية التي تبلغ مساحتها 2669 فدانًا مجرد موطن طبيعي بل تعد ملاذًا استثنائيًا للحياة البرية، فهناك يمكنك أن تجد السلاحف ذات القشرة الناعمة وثعالب الماء والقنادس بيئتها الطبيعية، إضافة إلى الغزلان وأبقار البحر والطيور الجارحة، كما تنتشر فيها أكثر من 50 نوعًا من الفراشات الملونة التي تضفي جمالًا استثنائيًا على المكان.

نهر إيشتوكني الكسول في فلوريدا

ومن ضمن مميزات مياه نهر إيشتوكني أنها صافية للغاية بشكل يمكن فيه أن ترى حركة الأسماك وهي تنساب برشاقة بين أعشاب البحر المغمور، ولهذا فهي ملاذ للزوار من عشاق الرحلات الهادئة وسط سحر الطبيعة.

وفي النهر الكسول يمكن استئجار قارب كاياك أو لوح تزلج أو زورق كانو من «Paddling Adventures» والاستمتاع برحلة تجديف تتراوح بين 3.5 ميل إلى 9 أميال، حيث يبدأ مسار الرحلة بين نهر إيشتوكني ونهر سانتا في، ويمنحك ذلك تجربة تداخل الطبيعة والماء في أبهى صورها.

ولأن الحديقة تُعد جزءًا من مسار «Great Florida Birding Trail»، فإن عشاق الطيور لن يخيب أملهم. أثناء التجديف قد يحظون بلحظات استثنائية أثناء مراقبة نقار الخشب ذي الرأس الأحمر أو عصافير باتشمان وهي تحط على أشجار السرو المكسوة بالطحالب، بينما الطيور الخواضة مثل أبو منجل والبلشون تقف بصبر فائض على أطراف الماء.

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