بعد غلقها رسميًا.. كيف رد الأزهر والإفتاء على قناة أغاني قرآنية؟

قناة أغاني قرآنية.. قرر موقع يوتيوب مؤخرًا، غلق قناة أغاني قرآنية والتي أثارت جدلاً واسعًا بسبب تقديمها تلاوات قرآنية مصحوبة بالموسيقى، بعد تلقيه عددًا كبيرًا من البلاغات من المستخدمين، وبدأت هذه القناة في مايو 2024، حيث ركزت على نشر ما أسمته بـ"الأغاني القرآنية"، والتي تضمنت آيات من القرآن الكريم مُدمجة مع مقاطع موسيقية.

خلال فترة نشاط قناة أغاني قرآنية التي استمرت حوالي 4 أشهر، تمكنت القناة من جذب 25.6 ألف مشترك وحققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة عبر 30 مقطع فيديو،وفيما يلي يستعرض الموجز التفاصيل الكاملة لهذه القناة وردود فعل دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف نحوها.

القرآن الكريم

جدل واسع حول القناة

أثارت هذه القناة جدلاً كبيرًا بين المسلمين حول العالم، حيث اعتبر الكثيرون أن تقديم القرآن بهذا الشكل هو تعدٍ على قدسية النصوص الدينية، القناة قامت بعرض سور قرآنية مثل سورة العنكبوت، سورة الكهف، سورة النازعات، وسورة الزلزلة بطريقة غنائية، وهو ما أدى إلى غضب واستياء عدد كبير من مستخدمي الإنترنت، مطالبين بإغلاقها عبر تقديم بلاغات متعددة إلى يوتيوب.

رد دار الإفتاء المصرية

في ردها على هذه القضية، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا واضحًا أكدت فيه أن إدخال الموسيقى على تلاوة القرآن الكريم هو محرم شرعًا، وأوضحت الدار أن القرآن هو كلام الله الذي أنزله هداية للبشرية، وليس وسيلة للترفيه أو الطرب.

أضافت دار الإفتاء أن الاستماع إلى القرآن مع الموسيقى يفرغ النصوص المقدسة من محتواها الروحي والعبادي، ويحولها إلى أداة لهو، وهو ما يعتبر انتهاكًا لحرمة القرآن.

الأزهر الشريف

الأزهر الشريف يحذر

من جانبه، أصدر الأزهر الشريف بيانًا أدان فيه بشدة هذا التصرف، واصفًا تقديم القرآن في شكل غنائي بأنه تشويه للنصوص الدينية ومنافٍ لوقار القرآن وجلاله، مشددًا على أن تلاوة القرآن يجب أن تتم بصوت حسن وفقًا للضوابط الشرعية التي تحافظ على قدسيته، دون إدخال أي عناصر موسيقية.

وأشار الأزهر إلى أن مثل هذه الممارسات تعدّ انحرافًا عن الغرض الأساسي للقرآن، وهو الهداية والإرشاد، وليس الطرب والتسلية.

احترام قدسية القرآن

وأكد الأزهر الشريف ودار الإفتاء أن محاولة تقديم القرآن بصورة غنائية أو مصحوبة بموسيقى تشوه الغرض الأساسي من تلاوته، وهي الهداية والتدبر وأهابوا بالمسلمين الالتزام بتعاليم الدين واحترام قدسية القرآن.

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

من خلال متابعة ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن القناة قد حظيت بانتقادات واسعة، حيث أبدى العديد من المستخدمين استياءهم الشديد من هذا المحتوى.

لاقت جهود المطالبين بإغلاق القناة دعمًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمع، مما أدى إلى اتخاذ موقع يوتيوب قرارًا بحظر القناة.

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