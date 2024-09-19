القصة الكاملة وراء قناة الأغاني القرآنية.. تعرض كتاب الله بحفلات موسيقية!

قناة الأغاني القرآنية Quranic songs ، تصدّرت قوائم الأكثر بحثًا على محركات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت جدلًا كبيرً مؤخرًا وطالب الكثيرون بإغلاقها وحذفها من علي شبكة الانترنت بشكل نهائي، حسبما تابع الموجز.

وتعتمد قناة الأغاني القرآنية على عرض سور وآيات قرأنية علي انغام موسيقية، وهو ما وصفه الكثيرون بأنه استهزاء بكلام الله عزّ وجل.

قناة الأغاني القرآنية

في الأيام الأخيرة، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المقاطع التي توضح ما يُعرض على شاشة قناة الأغاني القرآنية، وهي المقاطع التي حققت انتشارًا كبيرًا، إذ جاءت مصاحبة بعبارات غاضبة ودعوات لمقاطعة القناة وإغلاقها بشكل نهائي.

وأكد المتابعون أن القناة تقوم بعرض القرآن الكريم بصيغة غير صحيحة علي الإطلاق، كما تعرض كلام الله تعالى مصحوبًا بالأغاني والموسيقى.

ما هي قناة الأغاني القرآنية

وظهرت قناة الأغاني القرآنية قبل حوالي 4 أشهر، وتحديدًا في مايو الماضي، وأصبح الآن لديها أكثر من 25.6 ألف مشترك، وحققت ما يقارب النصف مليون مشاهدة على 30 فيديو، تظهر غالبيتها تركيب الآيات القرآنية على حفلات موسيقية.

وعبر موقع يوتيوب، عرّفت قناة الأغاني القرآنية نفسها بقولها :"مرحبًا بكم في قناة أغاني قرآنية، حيث تُغنى الآيات الكريمة للقرآن بإبداع من خلال أنماط موسيقية متنوعة، انضموا إلينا في رحلة فريدة حيث تلتقي حكمة القرآن الخالدة بموسيقى الروك آند رول، البوب، الفانك، التكنو، البلوز، وغيرها..اختبروا الاندماج بين الروحانية والابتكار الموسيقي كما لم تشاهدوه من قبل".

ومن بين السور القرآنية التي بثتها القناة: سورة العنكبوت، سورة الكهف، سورة النازعات، سورة الزلزلة، وسورة البقرة.

دار الافتاء وقناة الأغاني القرآنية

وكانت دار الافتاء المصرية قد كشفت في وقت سابق عن رأي الإسلام في إخضاع القرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته مصحوبًا بالأنغام، مؤكدة أن التغنّي بكتاب الله محرم شرعًا.

وأضافت الدار أن سماع القرآن بنفس الطريقة التي تُسمع بها الأغاني يجعله أداة لهو وطرب، مما يؤدي إلى انصراف السامع إلى لذته وطربه بدلًا من الانتفاع بالهدى والإرشاد الذي أنزل القرآن من أجله.

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