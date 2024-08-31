تقبيل قدم الهنداوي وتليفون عنتر.. أشهر أزمات قراء القرآن الكريم المثيرة للجدل

تسببت واقعة تقبيل شاب لقدم الشيخ حجاج الهنداوي قارئ القرآن الشهير بإحدى الأمسيات الدينية، في إثارة الجدل حول أبرز أزمات قراء القرآن الكريم التي يتعرضون لها والتي يظهر بعضها طريفًا ويكون الآخر مثيرًا للجدل ومنها موقف الشيخ سمير عنتر الذي أثار جدلاً واسعاً عندما رد على اتصال هاتفي خلال تلاوته.



وفيما يلي يرصد الموجز أشهر أزمات قراء القرآن والمواقف الغريبة التي تعرضوا لها خلال عملهم:



تقبيل قدم الشيخ حجاج الهنداوي



في إحدى الأمسيات القرآنية، فاجأ أحد الشباب الشيخ حجاج الهنداوي، بتقبيل قدمه، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودافع البعض عن الشيخ حجاج الذي حاول منع الشاب، بينما انتقد آخرون الموقف برمته.

علّق الشيخ حجاج على المقطع قائلاً: "هذه لقطة عفوية من أحد المستمعين المحبين لي، ونبهته بعد التلاوة بعدم تكرار مثل ذلك؛ لأن سميعة القرآن المحترمين مقامهم فوق رأسي."

الشيخ سمير عنتر يرد على اتصال هاتفي خلال تلاوة القرآن



أثار الشيخ سمير عنتر سعيد مسلم الجدل عندما تم رصد فيديو له وهو يرد على اتصال هاتفي خلال قراءته القرآن في عزاء بمحافظة كفر الشيخ، حيث انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف القارئ، معتبرين أنه عدم احترام لهيبة القرآن.



القارئ هشام عنتر



يشار إلى أن نجل الشيخ سمير عنتر، القارئ هشام عنتر، كان قد أثار ضجة بسبب تمايله أثناء قراءة القرآن في سرادق عزاء مما استدعى تحويله للتحقيق.



حيث وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقة تلاوة الشيخ عنتر بأنها تشبه الغناء أو إلقاء شعر، وليست طريقة جيدة لتلاوة القرآن، وقال آخرون إن المقرئ بحاجة إلى إعادة تعلم تلاوة القرآن من البداية، أو ترك المجال تماما لمن هو أجدر منه على التلاوة الصحيحة.



أخطاء القارئ محمد حامد السلكاوي



أخطأ القارئ محمد حامد السلكاوي 11 مرة أثناء قراءة القرآن في صلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام عبر إذاعة القرآن الكريم، وكذلك أخطأ في تلاوة قرآن الجمعة بحضور وزير الأوقاف خلال شهر يناير الماضي مما أدى إلى اتخاذ نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قرارات حاسمة ضده، وتم إيقافه أكثر من مرة وكان آخرها إيقافه عن التلاوات والإذاعات الخارجية لمدة 3 سنوات.



الشيخ السيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي



قام مواطن بإشهار سلاح أبيض مطواة، في وجه الشيخ السيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي أثناء تلاوته آيات من القرآن الكريم بعزاء أحد الأهالي بقرية صافور مركز ديرب نجم، وذلك لإجباره بقراءة سورة الفاتحة وإعادة قراءة الآيات مرة ثانية من شدة إعجابه بصوته.



الشيخ طه النعماني



تعرض الشيخ طه النعماني قارئ القرآن الكريم، لموقف لطيف ومفاجئ أثناء قراءته لآيات الذكر في سرداق عزاء بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، حيث فوجئ بكاهن كنيسة العذراء رفائيل واصل بالتوجه نحوه وتحيته بشكل حميمي بعد قراءته القرآن الكريم.



الشيخ محمود الشحات



تعرض الشيخ محمود الشحات أنور قارئ القرآن الكريم، لموقف مشابه أيضا أثناء تلاوته القرآن الكريم في أحد سردقات العزاء، إذ فاجأه مواطن أثناء التلاوة قائلا له: أنا قبطي لكن بتابعك كل يوم الصبح علي اليوتيوب ومن أشد معجبينك وعناقه بشدة قائلا له" "أبوك حبيبي".



اختبار صعب للشيخ الشحات شاهين في المركز الإسلامي بلندن



تعرض الشيخ الشحات شاهين لاختبار صعب عندما طلب منه الشيخ أحمد عامر قراءة التراويح بدون مصحف في قبلة المسجد بلندن، وكان ذلك اختبارًا للحفظ. رغم التوتر، تمكن الشيخ شاهين من القراءة بنجاح وأثنى عليه الشيخ عامر والمصلون.

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