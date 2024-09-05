إشارة تردد إذاعة القرآن الكريم الجديدة 2024 على الراديو والنايل سات

يبحث العديد من المواطنين في مختلف محافظات مصر عن تردد إذاعة القرآن الكريم عبر راديو FM للاستماع إلى التلاوات القرآنية والبرامج الدينية القيمة على مدار اليوم. وتعد إذاعة القرآن الكريم من المصادر الرئيسية للتعليم الديني والنصائح الروحية في البلاد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

ترددات إذاعة القرآن الكريم عبر راديو FM

لضبط إذاعة القرآن الكريم على جهاز الراديو، يمكن استخدام الترددات التالية:

القاهرة: 98.2 FM

المحلة الكبرى: 99.6 FM

الإسكندرية: 90.1 FM

سوهاج: 89.7 FM

الأقصر: 103.1 FM

السلوم: 89.1 FM

واحة الخارجة: 88.4 FM

نجع حمادي: 87.8 FM

أسيوط: 95.3 FM

سانت كاترين: 87.6 FM

رفح: 103.9 FM

رأس غارب: 94 FM

شلاتين: 93.5 FM

إدفو: 101.7 FM

المنيا: 97.5 FM

أسوان: 95.3 FM

الغردقة: 91.7 FM

المناجم البحرية: 96.3 FM



تردد إذاعة القرآن الكريم على التليفزيون

التردد: 11766

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

أبرز البرامج الإذاعية

تقدم إذاعة القرآن الكريم مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والتربوية، من أبرزها:

تفسير الأحاديث النبوية الشريفة

الفتاوي الشرعية

تلاوات قرآنية طوال اليوم

برنامج براعم الإيمان

برنامج في رحاب الفقه وسيرة ميسرة

موسوعة الفقه الإسلامي

تفسير القرآن الكريم للشيخ الشعراوي

كيفية تحميل قناة إذاعة القرآن الكريم ؟

يمكنك عزيزي القارئ تحميل قناة إذاعة القرآن الكريم والاستماع بالبرامج والتي تقدمها مثل برامج تفسير الأحاديث النبوية والفتاوى الشرعية وتلاوت قرآنية طوال الوقت وبرامج براعم الايمان في رحاب الفقة وسيرة المسيرة وموسوعة الفقه الإسلامي، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم باستخدام جهاز الريموت الخاص بالرسيفر.

النقر على كلمة إعدادات الخاصة بالقناة.

اختيار أيقونة تثبيت ومن ثم تثبيت يدوي.

إدخال معلومات التردد التي تم ذكرها بالأعلى مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز.

النقر على كلمة بحث.

سوف يتم استكمال عملية التحميل في غصون بضع ثواني وستجدها ضمن القنوات الموجودة على الجهاز بالفعل.



اقرأ أيضا:

قصة الشيخة زينب جوهرة القرآن بالشرقية وأسهل طريقة لتحفيظ الأطفال كتاب الله

الأوقاف تطلق مسابقة للواعظات للعمل بإذاعة القرآن الكريم