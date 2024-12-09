مشروبات تكافح التهاب اللوزتين في الشتاء.. ونصائح للوقاية من الإصابة

يُعد التهاب اللوزتين أحد أكثر الأمراض شيوعًا التي تصيب الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، ولذلك يرصد الموجز أفضل المشروبات المفيدة لعلاج إلتهاب اللوزتين في فصل الشتاء .

علاج إلتهاب اللوزتين

يتمثل هذا الالتهاب في عدوى بكتيرية تُصيب الأنسجة اللمفاوية على جانبي الحلق، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة مثل الحمى، القشعريرة، صعوبة البلع والتنفس، بالإضافة إلى صداع الرأس، وفقًا لما أورده موقع "هيلث لاين" الطبي.

مشروبات طبيعية لمكافحة التهاب اللوزتين

الدكتورة مروة شعير، استشارية التغذية العلاجية، أكدت أهمية بعض المشروبات الصحية التي تساهم في تخفيف التهاب اللوزتين خلال فصل الشتاء:

1. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تعزز مناعة الجسم وتقاوم العدوى، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للتخفيف من التهابات الحلق واللوزتين.



2. مشروب الزنجبيل

أظهرت الأبحاث أن الزنجبيل الساخن يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يعزز جهاز المناعة ويقاوم التهابات الحلق ونزلات البرد بشكل فعّال.



3. شاي البابونج

يُعتبر شاي البابونج مشروبًا غنيًا بمضادات الأكسدة، مما يساهم في تخفيف أعراض التهاب الحلق واللوزتين. كما يُنصح باستنشاق بخاره لتحسين التنفس وتقليل السعال، إضافة إلى دوره في مقاومة أعراض البرد والإنفلونزا.



4. اليانسون

يتميز اليانسون بخصائصه المهدئة للحلق والمضادة للالتهابات البكتيرية، ما يجعله خيارًا فعالًا للتعامل مع التهابات اللوزتين.



5. مشروب القرفة

القرفة تُعد مصدرًا قويًا لمضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في التخلص من الميكروبات العالقة في الحلق.





نصائح للوقاية من التهاب اللوزتين

وفقًا لموقع "هيلث لاين"، يمكن الحد من خطر الإصابة بالتهاب اللوزتين من خلال اتباع الإرشادات التالية:

تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بالعدوى.

الحفاظ على النظافة الشخصية بغسل اليدين جيدًا قبل الأكل وبعده، وأيضًا عقب استخدام دورة المياه.

الامتناع عن مشاركة الأدوات الشخصية كأدوات الطعام أو أدوات النظافة.

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