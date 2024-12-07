أفضل 5 فيتامينات لعلاج تساقط الشعر.. إليك التفاصيل

تساقط الشعر مشكلة شائعة تواجهها العديد من الأشخاص، وقد يكون السبب وراء ذلك عوامل مثل نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم، ويمكن أن تساعد المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات الأساسية في تقوية الشعر وتحفيز نموه.

أفضل 5 فيتامينات لعلاج الشعر

ويستعرض موقع الموجز، أفضل 5 فيتامينات تساعد في علاج تساقط الشعر، وتقوية بوصيلاته وإنتاج الكولاجين في الشعر، على النحو التالي:

1- فيتامين بالمركب (B-Complex)

فيتامين ب المركب، وخاصة البيوتين (فيتامين B7)، يلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الشعر وزيادة كثافته.

كما يساعد فيتامين ب على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز من تغذية بصيلات الشعر ويزيد من قوتها، ونقص البيوتين قد يؤدي إلى ضعف الشعر وتكسره، لذا من المهم تناول الأطعمة الغنية به مثل البيض، المكسرات، والأفوكادو.

فيتامينات لعلاج تساقط الشعر

2- فيتامين D لنمو الشعر وصحة بوصيلاته

فيتامين D مرتبط بنمو الشعر وصحة البصيلات. انخفاض مستويات فيتامين D قد يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ، وهذا الفيتامين يعزز من نمو بصيلات الشعر ويشجع على تجديد الخلايا في فروة الرأس.

ومن المصادر الجيدة لفيتامين D الشمس، بالإضافة إلى الأطعمة مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض.

فيتامينات لعلاج تساقط الشعر

3- فيتامين C لإنتاج الكولاجين في الشعر

فيتامين C من الفيتامينات الضرورية لإنتاج الكولاجين، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من بنية الشعر. يساعد هذا الفيتامين في حماية الشعر من الأضرار الناتجة عن التأكسد ويعزز من امتصاص الحديد في الجسم، مما يقلل من تساقط الشعر، ويمكن الحصول على فيتامين C من الحمضيات مثل البرتقال والليمون، وكذلك من الفواكه والخضروات الأخرى مثل الفراولة والفلفل الأحمر.

4- فيتامين E لعلاج الشعر

فيتامين E معروف بخصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وزيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، وهذا يعزز من نمو الشعر ويقلل من تساقطه.

ويمكن أيضًا تناول فيتامين E من المكملات الغذائية أو الحصول عليه من مصادر طبيعية مثل زيت الزيتون، المكسرات، والبذور.

فيتامينات لعلاج تساقط الشعر

5- الحديد لشعر صحي ولامع

على الرغم من أنه ليس فيتامينًا، إلا أن الحديد من العناصر الأساسية لصحة الشعر، ونقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر وضعفه، خاصة لدى النساء، ويساعد الحديد في نقل الأوكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يعزز من قوتها ونموها.

ويمكن الحصول على الحديد من الأطعمة مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، البقوليات، والخضروات ذات الأوراق الداكنة.

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