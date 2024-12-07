روتين العناية بالشعر .. إليك 10 خطوات لتحصلي على شعر صحي

الحصول على شعر صحي ولامع يتطلب العناية المستمرة والالتزام بروتين متكامل. سواء كنتِ تعانين من جفاف الشعر أو تقصفه، أو تبحثين فقط عن الحفاظ على لمعانه الطبيعي، فإن اتباع خطوات العناية الصحيحة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

لذلك يستعرض موقع الموجز ، 10 خطوات تساعدك في العناية بشعرك بفعالية واستعادة صحته وقوته، على النحو التالي:

1- استخدام شامبو مناسب لنوع الشعر

اختيار الشامبو الذي يناسب نوع شعرك هو خطوة أساسية. تأكدي من أن الشامبو خالٍ من المواد الكيميائية الضارة مثل الكبريتات والبارابين التي قد تسبب جفاف الشعر.

2- تجنب غسل الشعر بشكل مفرط

غسل الشعر يوميًا قد يتسبب في فقدان الزيوت الطبيعية التي تساعد في ترطيبه. يفضل غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط.

غسل الشعر

3- ترطيب الشعر بانتظام

استخدمي البلسم أو الماسكات المرطبة بانتظام لترطيب الشعر. اختاري منتجات تحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند.

ترطيب الشعر

4- استخدام زيت للشعر

تطبيق الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، زيت اللوز أو زيت الجوجوبا يساعد في تغذية الشعر ومنع تقصفه.

زيت للشعر

5- تجنب أدوات التصفيف الحرارية بشكل مفرط

استخدام مكواة الشعر أو المجفف بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر. قومي باستخدام أدوات التصفيف الحرارية فقط عند الحاجة مع استخدام واقي حراري.

أدوات التصفيف الحرارية

6- تغذية الشعر من الداخل

تناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر مثل فيتامين B12، الحديد والزنك.

7- تجنب التوتر والضغوط النفسية

التوتر قد يؤدي إلى تساقط الشعر، لذا احرصي على ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل لتقليل مستويات الضغط النفسي.

8- شرب كميات كافية من الماء

الماء يساعد في ترطيب الجسم بشكل عام ويؤثر بشكل مباشر على صحة الشعر. احرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

9- تدليك فروة الرأس

تدليك فروة الرأس برفق يساعد في تنشيط الدورة الدموية، مما يعزز من نمو الشعر وصحته.

ت دليك فروة الرأس

10- تغيير الشامبو بانتظام

تغيير الشامبو من وقت لآخر يساعد في منع تراكم المنتجات على فروة الرأس ويزيد من فعالية تنظيف الشعر.

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