طقس مائل للبرودة وتكون شبورة مائية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 التي يشهدها، على جميع أنحاء المحافظات والمدن، وهذا ما سيرصده الموجز في السطور التالية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين في كافة المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الإثنين، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على شمال الصعيد، ومائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أيضاً، وبارداً ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية اليوم الإثنين

أما بالنسبة للظواهر الجوية فتشكل الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة المتواجدة بالقرب من المسطحات المائية صباحاً، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون بسيط إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر اليوم الإثنين يكون معتدلاً وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي:

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم 21 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم 21 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتسجل درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم 19 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في سوهاج اليوم 23 درجة، والصغرى 09 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في قنا اليوم 25 درجة والصغرى 10 درجة مئوية، وأسوان تسجل درجة الحرارة العظمى بها اليوم 26 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين

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