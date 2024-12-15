إحذروا من طقس اليوم المتقلب.. حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد، وحالة الطقس في الساعات القادمة، محذرة من تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد وذلك بسبب تأثرها بمنخفض جوي قادم مصحوب بكتل هوائية باردة، تزامناً مع اقتراب نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية، وهذا ما سيوضحه الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة اليوم

أبرز الظواهر الجوية اليوم الأحد

كشفت الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن أنه يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضاً معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقامت هيئة الأرصاد الجوية بالتحذير من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي يمكن أن تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت مشيرة إلي نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من بسيطة إلى معتدلة وارتفاع الموج من من 1.75:1 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5:2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم 20 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 20 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

تصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم 21 درجة والصغرى 08 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 26 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

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