تعرف علي حالة الطقس اليوم الأحد 15-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في مصر، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها انخفاض في درجات الحررة، واضطراب الملاحة البحرية، وتكون الشبورة المائية، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 وغدا الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل علي جنوب سيناء، مائل للدفء علي جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا علي الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الاثنين 16 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الاثنين 16 ديسمبر 2024، فتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا علي الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 16 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 21 والصغري 13، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 21 والصغري 7، وجنوب الصعيد 26 والصغري 11.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة علي شمال البلاد، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

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