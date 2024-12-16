حالة الطقس اليوم الاثنين 16-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. شهدت البلاد اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 أجواءً مستقرة، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، التي أوضحت تأثر الأحوال الجوية بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا, وساد طقس بارد في الصباح الباكر وخلال الليل، بينما كان مائلًا للبرودة نهارًا في أغلب المناطق، باستثناء جنوب البلاد وجنوب سيناء، كان الطقس معتدلًا.

حالة الطقس اليوم

حذّرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية.

وأفادت الهيئة بتزايد نشاط الرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الأجواء، خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحري.

توقعات الطقس للأيام المقبلة

تستعرض جريدة “الموجز" حالة الطقس في الفترة المقبلة, وفقًا للهيئة العاملة للأرصاد:

حالة الطقس اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

سادت أجواء مائلة للبرودة نهارًا مع تكون شبورة مائية صباحًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري, تراوحت درجات الحرارة بين 21 درجة عظمى و11 درجة صغرى.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 17 والأربعاء 18 ديسمبر 2024

ستشهد معظم أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح وأمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية, كما أكدت الهيئة أن مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى تأثرت بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مسجلة 22 درجة عظمى و12 درجة صغرى.

حالة الطقس الخميس 19 والجمعة 20 ديسمبر 2024

أفادت التوقعات بهطول أمطار متفرقة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 21 ديسمبر 2024

توقع خبراء الأرصاد تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية مع طقس بارد ومستقر على معظم أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 21° والصغرى 11°

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 20° والصغرى 10°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20° والصغرى 12°

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21° والصغرى 12°

جنوب سيناء: العظمى 24° والصغرى 15°

شمال الصعيد: العظمى 22° والصغرى 7°

جنوب الصعيد: العظمى 26° والصغرى 10°

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون على الطرق, مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا وصباحًا بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة