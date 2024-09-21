آخر أيام الصيف.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف، مع توقعات بتحوّل كبير في حالة الطقس في مصر، التي يستعرضها الموجز في السطور القادمة
تفاصيل حالة الطقس اليوم
ووجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن التحول المفاجئ في حالة الطقس، وسط توقعات بهطول الأمطار في تضرب عدة محافظات، لتكون خفيفة إلى متوسطة بداية من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وتمتد لتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.
ويشعر الجميع بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع ظهور الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
كيف اعرف درجة الحرارة الطقس
وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- القاهرة 34 24
- العاصمة الادارية 35 24
- 6 اكتوبر 35 25
- بنها 34 24
- دمنهور 32 23
- وادى النطرون 33 25
- كفر الشيخ 32 23
- المنصورة 33 23
- الزقازيق 33 23
- شبين الكوم 33 24
- طنطا 33 23
- دمياط 32 24
- بورسعيد 31 25
- الإسماعيلية 34 23
- السويس 33 23
- العريش 31 22
- رفح 30 22
- رأس سدر 34 24
- نخل 32 17
- كاترين 30 16
- الطور 35 25
- طابا 32 24
- شرم الشيخ 38 28
- الاسكندرية 30 23
- العلمين 29 23
- مطروح 30 24
- السلوم 30 23
- سيوة 35 24
- رأس غارب 37 27
- الغردقة 38 28
- سفاجا 38 27
- مرسى علم 38 28
- شلاتين 39 28
- حلايب 35 29
- أبو رماد 37 28
- رأس حدربة 35 28
- الفيوم 37 24
- بني سويف 37 23
- المنيا 37 23
- أسيوط 39 24
- سوهاج 41 26
- قنا 43 27
- الأقصر 43 27
- أسوان 43 28
- الوادى الجديد 42 27
- أبوسمبل 43 28
حالة الطقس غدا
الطقس في مصر يوم الأحد 22 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 33 35
- السواحل الشمالية 30 33
- جنوب سيناء 36 38
- شمال الصعيد 35 37
- جنوب الصعيد 41 43
حالة الطقس في الايام المقبلة
الطقس في مصر يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 32 34
- السواحل الشمالية 29 32
- جنوب سيناء 35 37
- شمال الصعيد 34 36
- جنوب الصعيد 38 39
الطقس في مصر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 32 34
- السواحل الشمالية 29 32
- جنوب سيناء 35 37
- شمال الصعيد 33 35
- جنوب الصعيد 37 38
الطقس في مصر يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 32 34
- السواحل الشمالية 30 33
- جنوب سيناء 36 38
- شمال الصعيد 34 36
- جنوب الصعيد 38 39
الطقس في مصر يوم الخميس 26 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 33 35
- السواحل الشمالية 29 32
- جنوب سيناء 36 38
- شمال الصعيد 34 36
- جنوب الصعيد 39 40
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