‎آخر أيام الصيف.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف، مع توقعات بتحوّل كبير في حالة الطقس في مصر، التي يستعرضها الموجز في السطور القادمة

تفاصيل حالة الطقس اليوم

ووجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن التحول المفاجئ في حالة الطقس، وسط توقعات بهطول الأمطار في تضرب عدة محافظات، لتكون خفيفة إلى متوسطة بداية من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وتمتد لتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشعر الجميع بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع ظهور الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 34 24

العاصمة الادارية 35 24

6 اكتوبر 35 25

بنها 34 24

دمنهور 32 23

وادى النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 33 24

طنطا 33 23

دمياط 32 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 23

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 34 24

نخل 32 17

كاترين 30 16

الطور 35 25

طابا 32 24

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 30 23

العلمين 29 23

مطروح 30 24

السلوم 30 23

سيوة 35 24

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 28

حلايب 35 29

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 43 28

حالة الطقس غدا

الطقس في مصر يوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 35 37

جنوب الصعيد 41 43

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 35 37

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 38 39

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 35 37

شمال الصعيد 33 35

جنوب الصعيد 37 38

الطقس في مصر يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 38 39

الطقس في مصر يوم الخميس 26 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 39 40

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