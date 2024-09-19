وداع ساخن للصيف.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة الخميس 19-9-2024

أجابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن العديد من التساؤلات الخاصة بتفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في مصر، لهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الخميس.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب نهارًا على كافة الأنحاء، مائل الحرارة رطب ليلًا، مع توقعات بأن ون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 36 27

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 37 26

بنها 36 26

دمنهور 35 25

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 27

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 35 26

طنطا 36 26

دمياط 31 24

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 37 25

نخل 33 18

كاترين 30 17

الطور 37 27

طابا 33 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 35 24

العلمين 37 25

مطروح 38 25

السلوم 40 26

سيوة 41 26

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 27

حلايب 35 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 35 28

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 40 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 28

أبوسمبل 40 28

حالة الطقس غدا بالساعات

أما حالة الطقس في مصر يوم غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024 فهي على النحو التالي:

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 35 38

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 41 42س

حالة الطقس في الايام المقبلة

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وفي السياق، تشير خرائط الطقس إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة ستكون غدًا الجمعة، لنشهد وداع ساخن لفصل الصيف الذى ينتهى يوم السبت المقبل والموافق 21 سبتمبر 2024.

الطقس في مصر يوم السبت 21 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 35 38

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 43 44

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