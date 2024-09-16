حالة الطقس غدًا الثلاثاء 17-9-2024.. شديد الحرارة ورياح معتدلة تنشط أحيانًا

حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. يهتم كثير من المصريين بمعرفة حالة الطقس غدًا الثلاثاء، الموافق 17 سبتمبر 2024، ولذلك تصدر محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويحرص الكثير علي متابعة حالة الطقس لمعرفة أهم الظواهر الجوية المتوقعة خاصة مع استمرار الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

ويهتم “الموجز” يوميًا بنشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، و بيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الثلاثاء

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.

ولفتت الأرصاد إلى استمرار تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات تقطعة.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من نهاية شهر سبتمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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