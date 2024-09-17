موعد انتهاء فصل الصيف 2024 رسميًا.. ومتى يبدأ فصل الشتاء؟

موعد انتهاء فصل الصيف 2024.. يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد انتهاء فصل الصيف 2024 في مصر، خاصًة بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال أيام صيف هذا العام، بالإضافة إلى إرتفاع نسب الرطوبة، مما تسبب في حالة من الإجهاد الحراري وضربات الشمس للكثير من المواطنين.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع الموجز متي ينتهي فصل الصيف 2024، ومتي يبدأ فصل الشتاء.

موعد انتهاء فصل الصيف 2024

وفقًا لما كشفه المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن فصل الصيف لعام 2024 سيستمر لمدة تقارب 94 يومًا. حيث بدأ فصل الصيف رسميًا يوم الخميس 20 يونيو 2024، ومن المقرر أن ينتهي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.، أي أن موعد انتهاء فصل الصيف 2024 رسميًا، هو الأحد 22 سبتمبر حيث ينتهي فصل الصيف في هذا اليوم بالتزامن مع حدوث الاعتدال الخريفي، والذي يُشير إلى بداية فصل الخريف.

موعد انتهاء فصل الصيف

ويأتي انتهاء فصل الصيف ليشهد بداية التحول إلى طقس أكثر اعتدالًا مع بدء فصل الخريف، حيث يطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ويصبح الطقس أقل حدة.

حالة الطقس في الصيف 2024

شهد فصل الصيف 2024 موجات شديدة الحرارة وارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة، وهو ما جعل حالة الطقس أكثر حدة مقارنة بالأعوام السابقة. بدأت هذه الموجات الحرارية منذ أبريل، وواصلت التأثير حتى نهاية فصل الصيف.

موعد بداية فصل الخريف 2024

يبدأ فصل الخريف في 23 سبتمبر 2024، ويستمر حتى 20 ديسمبر 2024، بعد انتهاء فصل الصيف. من المتوقع أن يشهد الطقس تحولًا تدريجيًا نحو البرودة مع انخفاض درجات الحرارة والرطوبة.

موعد بداية فصل الشتاء 2024

يبدأ فصل الشتاء في 21 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 20 مارس 2025.

متي يتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024

سيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2024، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وبذلك ستفتح المحلات والكافيهات من الساعة 7 صباحًا وتغلق في الساعة 10 مساءً، مع تمديد ساعات العمل إلى الساعة 12 منتصف الليل في خميس وجمعة والإجازات الرسمية، أما المطاعم والكافيهات ستستمر في خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة.

اقرأ أيضا:

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار خفيفة..تعرف على تفاصيل حالة الطقس غدًا

حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. تراجع الحرارة ونشاط للرياح