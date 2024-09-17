حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. شبورة مائية ونشاط للرياح

حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار سيطرة الطقس الحار الرطب على معظم أنحاء البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث ستشهد البلاد نهارًا درجات حرارة مرتفعة مع زيادة في نسبة الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة. أما ليلاً، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة.

حالة الطقس اليوم

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درجات الحرارة في محافظات مصر

حرارة ورطوبة: يسود طقس حار ورطب خلال ساعات النهار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الداخلية. أما ليلاً، فستكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة.

الشبورة المائية: تتوقع الأرصاد تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتأثير على حركة المرور.

الرياح: ستكون الرياح معتدلة السرعة على أغلب الأنحاء، مع نشاطها أحيانًا، خاصة في مناطق جنوب سيناء، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة خلال فترات متقطعة.

الرطوبة: تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يزيد من الشعور بالضيق والحرارة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى: 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

حالة الطقس يوم الأربعاء في القاهرة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى: 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

حالة الطقس يوم الخميس في القاهرة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى: 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذا الطقس الحار الرطب، والالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، وإليكم بعض النصائح التي قدمتها للمواطنين، وهي:-

الوقاية من الحر: ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

الحذر أثناء القيادة: يجب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية، والالتزام بمسافات آمنة بين السيارات.

متابعة التحديثات: ينصح بمتابعة التحديثات المستمرة التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسكم وعائلاتكم، كما يقدم موقع الموجز متابعة مستمرة.

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