حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. تراجع الحرارة ونشاط للرياح

حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأثنين 16 سبتمبر 2024، وتبين أنه سيكون طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

حالة الطقس اليوم الأثنين 16 سبتمبر 2024

يتسائل الكثيرون عن حالة الطقس غداً الاثنين 16 سبتمبر 2024، في ظل التغيرات الجوية التي تشهدها فترة الصيف، لضمان الاستعداد المناسب. بناءً على المعلومات المتوفرة التي تؤكدها هيئة الأرصاد الجوية. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، سيشهد أجواء حارة ورطبة خلال النهار على معظم المناطق، بينما ستكون معتدلة ليلاً، وحذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية من ارتفاع معدلات الرطوبة لتتراوح بين 75% إلي 80%، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلي 3 درجات.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأثنين 16 سبتمبر 2024 ستشهد فرصة سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما أشارت إلي اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة العظمى 33 الصغرى 24

العاصمة الإدارية العظمى 34 الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

العلمين الجديدة العظمى 30 والصغرى 24

مطروح العظمى 29 الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 37 ، الصغرى 28

الغردقة العظمى 38، الصغرى 30

أسيوط العظمى 37، الصغرى 24

سوهاج العظمى 38 الصغرى 25

قنا العظمى 40 الصغرى 27

الأقصر العظمى 41 الصغرى 27

أسوان العظمى 42 الصغرى 28



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