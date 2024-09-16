‎طقس اليوم الإثنين.. اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 16-9-2024

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، في وقت تشهد فيه مصر حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسط تقلبات في درجات الحرارة.

وفي السطور القادمة يستعرض الموجز تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وكشف خبراء الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم الاثنين، مشيرين إلى وجود أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على سيناء وجنوب البلاد، مائلة للحرارة رطبة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلة الحرارة رطبة على السواحل الشمالية.

من المتوقع كذلك، وجود نشاط للرياح، بحيث تكون معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن زيادة فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

دمياط 32 26

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 31 23

رأس سدر 34 25

نخل 32 17

كاترين 28 15

الطور 33 26

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين 30 24

مطروح 29 24

السلوم 30 23

سيوة 34 25

رأس غارب 35 28

الغردقة 36 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 29

حلايب 33 28

أبورماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 26

أبوسمبل 40 28

حالة الطقس غدا بالساعات

العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 35 37

جنوب الصعيد 40 41

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 35 37

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 37 39

الطقس في مصر يوم الخميس 19 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 33 36

جنوب سيناء 37 39

شمال الصعيد 37 39

جنوب الصعيد 39 40

الطقس في مصر يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 35 38

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 41 42

الطقس في مصر يوم السبت 21 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 35 38

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 43 44

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