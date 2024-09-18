حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.. درجات الحرارة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقع، حيث من المنتظر أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024



ويهتم “الموجز” يوميًا بنشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، و بيان بدرجات الحرارة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاع محتمل في نسبة الرطوبة، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بالحر خلال الأيام المقبلة.

كما توقعت الأرصاد بأن الطقس اليوم الأربعاء سيكون حارًا ورطبًا نهارًا في معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا.

وتشهد البلاد اليوم، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، مع وجود رياح معتدلة قد تنشط أحيانًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصل سرعتها إلى 32 كم/س.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري والوجه البحري

حالة الطقس اليوم في القاهرة

العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 23.

درجات الحرارة في محافظات مصر

مطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 24.

وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25.

وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 26.

وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 28.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط سيشهد ارتفاع في الأمواج من متر إلى مترين، كما ستنشط رياح شمالية غربية على بعض الأنحاء خلال ثلاثة أيام مقبلة.

حالة البحر الأحمر:

أما عن درجات الحرارة في البحر الأحمر ستكون معتدلة، أما ارتفاع الموج سيكون من متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

ويبدأ فصل الخريف يوم 22 سبتمبر، والمعروف عنه بأنه شهر التقلبات الجوية، حيث يشهد الطقس استقبال المنخفضات الجوية والأمطار، وقد يحمل النصف الأول منه سمات فصل الصيف على بعض المناطق ، أما النصف الآخر يحمل سمات فصل الشتاء.

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