مفاجآت.. وزير السياحة يرصد أوضاع القطاع السياحي في مصر

السياحة في مصر.. أعلن وزير السياحة والآثار أن الوزارة وضعت خريطة لتحقيق هدف جذب المزيد من السياح، لكن الأزمات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول المصدرة للسياحة إلى مصر قد تدفع إلى تعديل تلك الأهداف بشكل دوري, موضحًا أن الوزارة تعتمد على "تنبؤات مبنية على دراسات وتحليلات" تواكب تطورات السوق العالمية.

وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أبرز تصريحات وزير السياحة والآثار خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

افتتاح المتحف المصري الكبير

أشار الوزير إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث مهم ينتظره الجميع، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه باستثناء قاعة توت عنخ آمون, مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة الهندسية في تطوير المتحف، مؤكدًا أن هذا المشروع سيمثل نقطة تحول هامة في تعزيز السياحة الثقافية بمصر.

وزير السياحة

أكد فتحي أن مصر تتمتع بتنوع سياحي فريد على مستوى العالم، بفضل موقعها الجغرافي المميز الذي يتوسط البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الموانئ والقوارب واليخوت السياحية، بالإضافة إلى آثارها التاريخية, ومشيرًا إلى أن مصر من الدول الرائدة في السياحة، وتستهدف أن تصبح الوجهة الأولى عالميًا في هذا المجال.

الرؤية الاستراتيجية لتطوير السياحة

شدد وزير السياحة على أهمية وضع رؤية شاملة لتطوير القطاع السياحي على مدار 7 إلى 8 سنوات، موضحًا أن هناك مناطق سياحية تتطلب تطويرًا مستمرًا لضمان تحقيق النمو المطلوب, كما أكد أن هذه الخطة تعتمد على استغلال المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها مصر.

أوضح الوزير أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في الترويج للمنتجات السياحية المصرية، بينما تقوم وزارة السياحة والآثار بتنظيم الأنماط السياحية وجذب الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين, مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز علاقاتها مع الدول الأجنبية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وزير السياحة

الحفاظ على التراث الأثري

أشار فتحي إلى أن هناك 300 بعثة أثرية تعمل على استكشاف وترميم الآثار المصرية، مضيفًا أن الحكومة المصرية تتعاون مع مختلف القطاعات لتحسين المنتج السياحي والمحافظة على التراث الأثري.

كما ذكر أن مصر تسعى لزيادة التواجد الثقافي عالميًا من خلال إقامة معارض متنقلة في الصين والمنيا، وخطط لإقامة معارض أخرى في اليابان ولندن.

تحسين تجربة السائح

أكد الوزير في ختام حديثه على ضرورة تحسين تجربة السائح، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 35% من آثار العالم، وهي ميزة يجب استغلالها بشكل أفضل في الترويج للسياحة المصرية.

كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية في جميع المجالات بما فيها السياحة، لضمان تجربة متكاملة للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

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