ظواهر جوية عنيفة في الخريف.. برد شديد وأعاصير تضرب مصر بـ 2024

ظواهر جوية عنيفة في الخريف.. الخريف، فصل انتقالي بين الصيف الحار والشتاء البارد، يُعرف بتقلباته الجوية المفاجئة. وفي هذا الفصل، تشهد العديد من المناطق حول العالم تغيرات جذرية في الطقس قد تؤدي إلى ظهور ظواهر جوية عنيفة.

ظواهر جوية عنيفة في الخريف

يقدم لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل عن ظواهر جوية عنيفة في الخريف، حيث أصدر فريق التنبؤات الجوية بعيدة المدى النشرة الموسمية للفصل الدراسي الخريفي لعام 2024 في مصر، ويعتمد إصدار هذه التوقعات على دراسة سلوك درجات الحرارة والضغط الجوي في نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك الغلاف الجوي والمسطحات المائية الرئيسية، ودمج تلك التوقعات مع مراكز الرصد العالمية، لإنتاج أعلى دقة ممكنة في التنبؤات.

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تفاصيل الطقس في خريف 2024

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الخريف لعام 2024 سيبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، وسيستمر حتى 20 ديسمبر.

وتؤكد الأرصاد أن هذا الخريف سيحمل معه تغيرات مناخية غير مسبوقة، حيث تشير التوقعات إلى زيادة في حدة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مقارنة بالأعوام السابقة.

ظواهر جوية عنيفة في الخريف

تغيرات في درجات الحرارة

وعلى الرغم من أن فصل الخريف عادة ما يتميز باعتدال درجات الحرارة، إلا أن التوقعات تشير إلى حدوث بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة القصوى، خاصة في النصف الأول من الفصل، وذلك في بعض المناطق.

ومع ذلك، ستظل درجات الحرارة بشكل عام معتدلة مقارنة بفصل الصيف الحار.

زيادة في الأمطار والسيول

فأبرز ما يميز توقعات هذا الخريف هو زيادة في معدلات سقوط الأمطار، حيث تشير التنبؤات الفصلية إلى تعرض البلاد لحالات عدم استقرار جوي، خاصة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يمتد منخفض السودان الموسمي إلى مناطق جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أحيانًا وزيادة فرص تشكل السيول في المناطق الجبلية.

ظواهر جوية عنيفة في الخريف

ظواهر جوية تضرب البلاد

بالإضافة إلى الأمطار والسيول، يتوقع أن يشهد فصل الخريف تكون السحب والعواصف الرعدية، والتي قد تصاحبها أحيانًا حبات برد في بعض المناطق الشمالية.

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نصائح هامة

في ظل هذه التوقعات، من الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات للتعامل مع هذه الظروف الجوية المتقلبة:

متابعة نشرات الطقس: يجب متابعة نشرات الطقس بانتظام للتعرف على آخر التحديثات حول حالة الطقس، حيث يوفر موقع الموجز نشره يومية لمتابعة الطقس.

التأكد من سلامة المنزل: يجب التأكد من سلامة الأسقف والأبواب والنوافز وتثبيت الأثاث الثقيل.

تجهيز طقم طوارئ: يجب تجهيز طقم طوارئ يحتوي على الماء والطعام والأدوية والمصابيح وغيرها من الضروريات.

تجهيز طقم طوارئ: يجب تجهيز طقم طوارئ يحتوي على الماء والطعام والأدوية والمصابيح وغيرها من الضروريات. تجنب المناطق المنخفضة: يجب تجنب المناطق المنخفضة خلال فترة الأمطار الغزيرة لتجنب خطر السيول.

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