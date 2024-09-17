حالة الطقس غدًا الأربعاء 18-9-2024.. استمرار الأجواء الحارة والرطبة

حالة الطقس غدًا الأربعاء..تصدر البحث عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، الموافق 18 سبتمبر 2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يهتم كثير من المصريين بمتابعة حالة الطقس.

ويحرص الكثير علي متابعة حالة الطقس لمعرفة أهم الظواهر الجوية المتوقعة خاصة مع استمرار الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء 18 سبتمبر 2024

ويهتم “الموجز” يوميًا بنشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، و بيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الأربعاء

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء طقس حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.

وتوقعت الأرصاد نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات تقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى استمرار تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 18 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 41

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من نهاية شهر سبتمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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