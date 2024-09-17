‎طقس اليوم الثلاثاء.. اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 17-9-2024

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، بالتزامن من مع التساؤلات المتوالية عن موعد استقرار الأحوال الجوية في مصر.

وفي السطور القادمة يستعرض الموجز تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم موضحين أنه من المتوقع أن طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا، مع فرصة لتكوّن شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات تقطعة، على أن تكوت حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 25

المنصورة 33 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 30 26

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 24

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 35 25

نخل 32 18

كاترين 28 17

الطور 32 27

طابا 33 26

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 32 23

العلمين 30 23

مطروح 30 24

السلوم 33 22

سيوة 36 23

رأس غارب 35 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 36 29

شلاتين 37 28

حلايب 34 29

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 34 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 41 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 40 27

أبوسمبل 41 28

حالة الطقس غدا بالساعات

الطقس في مصر يوم غدًا الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 35 37

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 37 39

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الخميس 19 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 33 36

جنوب سيناء 37 39

شمال الصعيد 37 39

جنوب الصعيد 39 40

الطقس في مصر يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 35 38

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 41 42

الطقس في مصر يوم السبت 21 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 35 38

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 43 44

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