طقس اليوم الثلاثاء.. اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 17-9-2024
كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، بالتزامن من مع التساؤلات المتوالية عن موعد استقرار الأحوال الجوية في مصر.
وفي السطور القادمة يستعرض الموجز تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.
تفاصيل حالة الطقس اليوم
وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم موضحين أنه من المتوقع أن طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا، مع فرصة لتكوّن شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وتوقعت الأرصاد نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات تقطعة، على أن تكوت حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
كيف اعرف درجة الحرارة الطقس
وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- القاهرة 33 25
- العاصمة الإدارية 34 24
- 6 أكتوبر 34 24
- بنهــــا 33 25
- دمنهور 32 24
- وادي النطرون 34 24
- كفر الشيخ 33 25
- المنصورة 33 24
- الزقازيق 35 25
- شبين الكوم 33 24
- طنطا 33 24
- دمياط 31 25
- بورسعيد 30 26
- الإسماعيلية 34 24
- السويس 33 24
- العريش 32 24
- رفح 31 23
- رأس سدر 35 25
- نخل 32 18
- كاترين 28 17
- الطور 32 27
- طابا 33 26
- شرم الشيخ 37 28
- الإسكندرية 32 23
- العلمين 30 23
- مطروح 30 24
- السلوم 33 22
- سيوة 36 23
- رأس غارب 35 27
- الغردقة 37 28
- سفاجا 37 28
- مرسى علم 36 29
- شلاتين 37 28
- حلايب 34 29
- أبو رماد 35 27
- رأس حدربة 33 28
- الفيوم 34 24
- بني سويف 35 24
- المنيا 36 23
- أسيوط 37 24
- سوهاج 38 25
- قنا 41 27
- الأقصر 40 27
- أسوان 42 28
- الوادي الجديد 40 27
- أبوسمبل 41 28
حالة الطقس غدا بالساعات
الطقس في مصر يوم غدًا الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 32 34
- السواحل الشمالية 30 33
- جنوب سيناء 35 37
- شمال الصعيد 34 36
- جنوب الصعيد 37 39
حالة الطقس في الايام المقبلة
الطقس في مصر يوم الخميس 19 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 33 35
- السواحل الشمالية 33 36
- جنوب سيناء 37 39
- شمال الصعيد 37 39
- جنوب الصعيد 39 40
الطقس في مصر يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 35 37
- السواحل الشمالية 35 38
- جنوب سيناء 39 41
- شمال الصعيد 39 41
- جنوب الصعيد 41 42
الطقس في مصر يوم السبت 21 سبتمبر 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 37 39
- السواحل الشمالية 35 38
- جنوب سيناء 40 42
- شمال الصعيد 40 42
- جنوب الصعيد 43 44
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